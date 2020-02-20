В Германии правый экстремист устроил стрельбу в нескольких барах: есть погибшие

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В Германии правый экстремист устроил стрельбу в нескольких барах. Погибло 9 человек

В Германии 43-летний мужчина застрелил девять человек в пригороде Франкфурта. Об этом сообщают Девид МакХьюдж и ФренкДжорданс в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Сначала террорист совершил нападение на кальян-бар и кафе в центре Ханау, в результате чего погибли 3 человека. После он проехал 2,5 км на запад и снова открыл огонь по посетителям спортивного бара.

Полиция провела масштабную операцию по поиску экстремиста. Через несколько часов безжизненное тело террориста было найдено у него дома в Ханау.

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Канцлер Ангела Меркель заявила, что, хотя обстоятельства нападения еще предстоит полностью расследовать, стрельба выявила «яд» расизма в немецком обществе. Меркель обещала противостоять тем, кто стремится разделить страну.

«Есть много свидетельств того, что преступник действовал по крайне правым экстремистским, расистским мотивам. Он действовал из-за ненависти к людям другого происхождения, другой веры и другой внешности», — сказала Меркель