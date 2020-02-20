«У церкви нет причин бояться истории»: Ватикан открывает онлайн-доступ к архивам

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Ватикан 2 марта открывает онлайн-доступ к архивам

Главный библиотекарь Ватикана кардинал Хосе Толентино Каласа де Мендонса сообщил, что все исследователи, независимо от национальности, вероисповедания и идеологии, могут запросить разрешение на использование Апостольской библиотеки Ватикана, которая откроет архив 2 марта. Об этом сообщает Николь Винфильд в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

«У церкви нет причин бояться истории», — сказал Хосе Толентино Каласа де Мендонса журналистам. Также сообщается, что более 150 историков и исследователей зарегистрировались онлайн для получения доступа к открывающимся в Ватикане архивам Папы Римского Пия XII.

По мнению экспертов, это говорит об огромном научном интересе к деятельности Папы Римского Пия XII во времена Второй мировой войны и его записям во время Холокоста

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Некоторые еврейские группы и историки говорят, что Пий, который был Папой Римским в 1939-1958 годах, во время Холокоста ничего не делал для спасения жизней. Его защитники говорят, что Пия XII использовал тихую дипломатию и поощрял монастыри и другие религиозные институты скрывать евреев. Почетный Папа Римский Бенедикт XVI ускорил процесс открытия архивов досрочно, чтобы исследователи могли высказать свое мнение. Папа Франциск объявил, что архив будет открыт 2 марта.