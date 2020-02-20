Турция попросила США развернуть на сирийской границе две батареи систем ПВО Patriot для защиты от российских авиаударов
Минобороны Турции сообщило о гибели двух и ранении пятерых своих военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе. Ведомство не уточнило, был ли это авиаудар российских ВКС.
В Минобороны России сообщили, что российские самолеты Су-24 нанесли удары, чтобы остановить наступление сирийских повстанцев при поддержке турецкой артиллерии, информирует enovosty.com/news.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный военный источник в Анкаре, Турция попросила США развернуть на сирийской границе две батареи систем ПВО Patriot, чтобы обезопасить свои войска от российских авиаударов.
В результате боевых действий число турецких военнослужащих, убитых в районе Идлиба за последние три недели, увеличилось, по крайней мере, до 15, поскольку проправительственные силы, поддерживаемые российской авиацией, пытаются сокрушить последний крупный анклав оппозиции президенту Башару Асаду.
Чиновник, знакомый с политикой Турции в Сирии, сказал изданию Bloomberg, что Анкара сможет использовать военные самолеты F-16 для нанесения ударов по подразделениям, верным Асаду в Идлибе, если будет защищена системами ПВО Patriot.
Читайте: Эрдоган заявил, что Россия «на высшем уровне» руководит войной в Ливии
По словам чиновника, Турция еще не получила ответа США на запрос, который был передан на прошлой неделе Джеймсу Джеффри, посланнику США по взаимодействию с Сирией. Посольство США в Турции отказалось от комментариев. Представители Белого дома и Совета национальной безопасности США не ответили на запросы о комментариях.
Эскалация противостояния между Россией и Турцией в Идлибе сейчас развивается «по худшему сценарию», — говорят эксперты.