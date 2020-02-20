США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

20.02.2020 г.
14:20Названа дата, когда Меган Маркл и принц Гарри окончательно сложат свои королевские полномочия
13:00США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)
11:53Индия неожиданно решила стать лидером в области "зеленой" энергетики
09:03"Кто-то из них явно неправильный Путин": На фото Путина заметили странную деталь
08:39В Британии не будут лечить гомофобов, расистов, сексистов
08:36Американский и российский бронеавтомобили вступили в конфликт в Сирии (ВИДЕО)
07:17Эрдоган готов начать операцию в Идлибе «в любой момент»
Все новости мира

Аналитика

19.02.2020

Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз

Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз
Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с важным заявлением в поддержку Украины, Кабмин дал денег фермерам, учителям и ветеранам, а Украина вводит безвиз ...
19.02.2020

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы

Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Прежде всего это вопрос о том, окончится ли когда-нибудь война на Донбассе, вернется ли Донбасс когда-либо в Украину и нужно ли вообще, чтобы он в Украину ...
18.02.2020

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ

Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Украина отмечает победное завершение Революции Достоинства и чтит память героев Небесной Сотни, на Донбассе развязались самые горячие за последние годы ...

Последние новости

20.02.2020 г.
14:31 «Политический и дешёвый пиар»: Радуцкий о бунте в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая людей (ВИДЕО)
14:20 Названа дата, когда Меган Маркл и принц Гарри окончательно сложат свои королевские полномочия
14:00 Пакистан успешно испытал ядерную ракету-носитель Ra’ad-II
13:40 Китайцы создали копию Toyota Land Cruiser 200: как она выглядит (ФОТО)
13:30 Звезда "Властелина колец" впервые стал отцом
13:20 Американский флот может получить еще один крейсер
13:11 Эвакуацию украинцев из Уханя превратили в какую-то ухню, - Алексей Гончарено (ВИДЕО)
13:00 США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)
12:44 Министр обороны заявил об оставленном опорном пункте ВСУ
12:31 Жители Киева просят оборудовать еще одну станцию городской электрички
12:16 «Украинцы не чувствуют себя в безопасности»: Юрчишин о реакции общества на эвакуацию из Китая (ВИДЕО)
12:13 "Украина знает все": В Минобороны подсчитали путинских наемников на Донбассе
12:11 Глава МИД рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа
12:10 Названа тройка лучших губернаторов: Скальский, Шмыгаль, Прокопенко
11:53 Индия неожиданно решила стать лидером в области "зеленой" энергетики
11:52 Украинским селянам пообещали богатую жизнь
11:48 Украинцы уже задекларировали почти 4 млрд гривен доходов
11:33 Президент обратился к украинцам из-за эвакуации граждан из Китая
11:12 Эвакуированных из Китая украинцев отвезут на карантин в Полтавскую область, - Александр Качура (ВИДЕО)
09:04 Ситуация на Донбассе: Снайперы РФ атаковали ВСУ
09:03 "Кто-то из них явно неправильный Путин": На фото Путина заметили странную деталь
08:47 Земля пылала. В Сети показали последствия атаки РФ на ВСУ (ВИДЕО)
08:45 ТВ для оккупированных территорий будут консультировать ведущие 112 канала
08:39 В Британии не будут лечить гомофобов, расистов, сексистов
08:36 Американский и российский бронеавтомобили вступили в конфликт в Сирии (ВИДЕО)
08:11 Украинцев забрали из Уханя: самолет "застрял" над Харьковом, - СМИ
07:40 Обнадеживающие новости: ученые заявили, что эпидемия коронавируса пошла на спад
07:17 Эрдоган готов начать операцию в Идлибе «в любой момент»
07:15 QR-билет в столичном транспорте: для чего он нужен и как им пользоваться
06:50 Собачье семейство с новорожденными щенками покорило сеть (ФОТО)
06:33 Возможна эскалация: Россия в ООН проголосовала против прекращения огня в Сирии
00:01 Трамп предлагал помиловать Джулиана Ассанжа, если он заявит о непричастности России к взлому серверов Демократической партии
19.02.2020 г.
23:23 "Суета в Кремле": Путин понял, что проиграл - Пионтковский
22:55 Звезда Walmart: работница американского супермаркета ярко позирует для рекламы (ФОТО)
22:40 Контрразведчики СБУ задержали агента луганских террористов
22:32 "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов" - боевик возмутился ложью о наступлении
22:20 Возле "Роснефти" и "Газпрома" начали "рваться снаряды", - Anti-colorados
21:53 "Наш гиперлуп вперед летит, к конечной остановке": Компан рассказал о перспективах ОВГЗ
21:28 F-35 нивелирует СУ-57 не только по всем фронтам, но и в зачатке, - Злой Одессит
20:42 США «в любое время» готовы к переговорам с Ираном, - Помпео
20:16 В Украине существенного сократили размер материальной помощи военнослужащим
19:58 В Днепре спецназовцы КОРД освободили похищенную женщину (ВИДЕО)
19:18 Конституционный суд Украины признал незаконной ликвидацию Верховного суда в 2016 году, - Reuters
18:52 Обострение конфликта на Донбассе может повлиять на мирные переговоры, - Руслан Бортник
18:16 Загороднюк рассказал о ситуации на фронте
17:48 В ЕС разрабатывают правила по применению искусственного интеллекта: подробности
17:21 Стало известно, когда SpaceX отправит в космос первых туристов
16:42 США и Индия планируют заключить крупное торговое соглашение
16:23 Рынок земли: Законодательным спамом депутаты выторговывают себе должности в Кабмине, - Александр Качура (ВИДЕО)
16:18 Shell и другие крупные нефтяные компании покидают Аргентину, - Reuters
15:51 "Нет заказов": российский Sukhoi Superjet уходит в пике
15:20 Британская армия собирается строить электрические боевые машины
15:20 Самолет канадской авиакомпании потерял колесо, но сумел приземлиться (ВИДЕО)
15:18 Не судьба: "Росатом" не успеет сдать в срок атомный ледокол "Арктика" - двигатель сгорел
15:14 Минэкономики направит на развитие сел 10 млрд долл прямых инвестиций
14:20 Серьезный конкурент Трампа на выборах предложил вплотную заняться вопросом криптовалюты
13:40 Стало известно, сколько жилых домов в Киеве подлежат сносу из-за аварийного состояния
13:25 Опубликована пугающая статистика ДТП в Украине за январь
13:20 Трамп заявил о предстоящей крупной сделке с Индией
13:07 Кому украинские банки могут заблокировать счета
Все новости »

США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В среду американские и греческие военные приняли участие в учениях с боевой стрельбой у подножия горы Олимп, поскольку два союзника по НАТО работают над укреплением своих оборонных связей.

Силы армейской авиации из Греции и США 19 февраля приняли участие в учениях с боевой стрельбой у подножия горы Олимп, что ознаменовало углубление оборонительных связей между двумя странами, информирует enovosty.com/news.

Греция наращивает военное сотрудничество с США и Францией — и закупает оборудование у двух союзников — на фоне опасений об ухудшении отношений с Турцией из-за спорных границ моря и воздушного пространства, включая права на бурение в Восточном Средиземноморье.

Командующий греческой армии и посол США в Греции наблюдали за учениями, проводимыми с ударными вертолетами в северной Греции. Вашингтон и Афины три недели назад подписали соглашение об обороне, которое дает американским силам расширенный доступ к греческим военным базам.

«Отношения между США и Грецией крепче, чем когда-либо», — сказал посол США Джеффри Пайетт. «Наши оборонные связи и наше оборонное сотрудничество являются важной составляющей этого».

Читайте: Глава МИД рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа

Греческие военные учения Греции

Греческие морские пехотинцы стоят около вертолетов во время учений на военной базе в Стефановикио, Центральная Греция, 19 февраля 2020 года. AP Photo / Йоргос Карахалис

После финансового кризиса, продолжавшегося почти десять лет, Греция работает над модернизацией своего военно-морского флота, модернизацией своего парка истребителей F-16 и укреплением военных связей с традиционными союзниками, а также с региональными конкурентами Турции, включая Израиль, Египет и Саудовскую Аравию.

Читайте: Российским военным кораблям и подводным лодкам могут закрыть проход из Черного в Средиземное море

Армейские вертолеты Греции Греческие морские пехотинцы

«Задача состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать ограниченные ресурсы для получения максимальной отдачи от наших денег, и это то, что мы продолжаем делать», — говорит Панайотис Цаконас, профессор международных отношений и исследований в области безопасности в Афинском университете.

Армейские вертолеты Греция Греческий

Пересмотренное Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Грецией и США было подписано в октябре и ратифицировано в прошлом месяце. Оно предусматривает расширение совместной деятельности США-Греции и НАТО на греческих военных базах и объектах в Лариссе, Стефановикио и Александруполисе, а также инфраструктуру и другие улучшения на базе ВМС США на острове Крит.

Армейские вертолеты Греция Греческий

Американские чиновники обычно избегают комментировать напряженные отношения Греции с Турцией. На вопрос о сообщениях о том, что правительство Турции планирует расширить свою буровую деятельность в водах Восточного Средиземноморья, на которые Кипр имеет экономические права, Пайетт отметил «бесполезный и эскалационный характер некоторых из этих действий Турции».

Армейские вертолеты Греция Греческий

«Но нам придется подождать и посмотреть, что именно Турция планирует на данном этапе», — сказал он.

Учебная тренировка в среду включала спасение раненых солдат в тылу врага с помощью вертолетов Apache и Black Hawk. Американские участники были из 3-й эскадрильи 17-го кавалерийского полка, базирующегося на аэродроме Hunter Army в Грузии.

Армейские вертолеты Греция Греческий

Источник: Businessinsider


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 237

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз
Новое обострение на Донбассе ставит давно назревшие вопросы
Итоги дня: Тяжелые бои на Донбассе, кровавые годовщины и предупреждение для РФ
Итоги дня: Экономическая стратегия Украины, неожиданное заявление Зеленского и убытки от аннексии Крыма
Итоги дня: Эксперимент с призывом, скандальный план завершения войны и пугающий прогноз по короновирусу
Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана?
Итоги дня: Удар по оборонке РФ, водное решение и совет украинцам от ПЦУ
Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?
Итоги дня: Вода для оккупанта, протест перевозчиков и угрозы Эрдогана
Итоги дня: Увольнение Богдана, санкционные кульбиты и новый смотрящий на Донбассе
Все статьи


Читайте также

Глава МИД рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа
 США і Греція провели військові навчання з бойовою стрільбою біля підніжжя гори Олімп (ФОТО)
США «в любое время» готовы к переговорам с Ираном, - Помпео
 США ввели санкции против российской нефтяной компании, - Associated Press
«Серая зона может быть захвачена Россией» - Яна Зинкевич о боях на Донбассе (ВИДЕО)
 ВСУ необходимо вернуть на прежние позиции в районах разведения сил на Донбассе, - Артур Герасимов (ВИДЕО)
Северный поток-2 могут никогда не достроить, - экс-посол США
 Персики против гербицидов: Американский фермер выиграл иск на 265 миллионов долларов у производителя гербицидов

Армия

Вертолет Ми-8
Боевая машина пехоты БМП-3
Бронированный автомобиль KРАЗ-6322 НМРV-А
Бронетранспортер FV430 Mk3 Bulldog (Великобритания)
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Чудесное спасение: домашний пес принес своим хозяевам крошечного медвежонка (ФОТО) (6480)

США идут на помощь: Колонна американской военной техники направилась из Ирака в Сирию (4701)

Больше не друзья: Макрон заявил об агрессивных планах Кремля (4500)

В Кремле поняли, что проиграли 4-ю мировую войну, - Пионтковский (4316)

Высший пилотаж: Пилотам удалось "боком" посадить авиалайнер во время шторма в аэропорту Хитроу (ВИДЕО) (4237)

Звезда Walmart: работница американского супермаркета ярко позирует для рекламы (ФОТО) (4085)

В Сети появились снимки настоящей мамы Путина (3963)

Кремль попробует сделать все возможное и невозможное, чтобы Беларусь стала банкротом (3622)

Испортила день рождения Кейт намеренно: сестра Меган Маркл дала скандальное интервью (3411)

"Нет заказов": российский Sukhoi Superjet уходит в пике (3347)

Персоны

Геннадий
БОГОЛЮБОВ
Леонид
МИХЕЛЬСОН
Хиллари
КЛИНТОН
Глеб
ЗАГОРИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сьогодні день Стрітення Господнього: історія і традиції свята (7562)

"Ты чего быкуешь, сц*кло?: Между Черновол и Добкиным в прямом эфире произошла перепалка (ВИДЕО) (7450)

Карасев vs Фесенко: почему Зеленский убрал Богдана? (7133)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



Loading...

bigmir)net TOP 100

 