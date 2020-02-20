США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО) США и Греция провели военные учения с боевой стрельбой у подножия горы Олимп (ФОТО)

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В среду американские и греческие военные приняли участие в учениях с боевой стрельбой у подножия горы Олимп, поскольку два союзника по НАТО работают над укреплением своих оборонных связей.

Силы армейской авиации из Греции и США 19 февраля приняли участие в учениях с боевой стрельбой у подножия горы Олимп, что ознаменовало углубление оборонительных связей между двумя странами, информирует enovosty.com/news.

Греция наращивает военное сотрудничество с США и Францией — и закупает оборудование у двух союзников — на фоне опасений об ухудшении отношений с Турцией из-за спорных границ моря и воздушного пространства, включая права на бурение в Восточном Средиземноморье.

Командующий греческой армии и посол США в Греции наблюдали за учениями, проводимыми с ударными вертолетами в северной Греции. Вашингтон и Афины три недели назад подписали соглашение об обороне, которое дает американским силам расширенный доступ к греческим военным базам.

«Отношения между США и Грецией крепче, чем когда-либо», — сказал посол США Джеффри Пайетт. «Наши оборонные связи и наше оборонное сотрудничество являются важной составляющей этого».

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Греческие морские пехотинцы стоят около вертолетов во время учений на военной базе в Стефановикио, Центральная Греция, 19 февраля 2020 года. AP Photo / Йоргос Карахалис

После финансового кризиса, продолжавшегося почти десять лет, Греция работает над модернизацией своего военно-морского флота, модернизацией своего парка истребителей F-16 и укреплением военных связей с традиционными союзниками, а также с региональными конкурентами Турции, включая Израиль, Египет и Саудовскую Аравию.

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«Задача состоит в том, чтобы наилучшим образом использовать ограниченные ресурсы для получения максимальной отдачи от наших денег, и это то, что мы продолжаем делать», — говорит Панайотис Цаконас, профессор международных отношений и исследований в области безопасности в Афинском университете.

Пересмотренное Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Грецией и США было подписано в октябре и ратифицировано в прошлом месяце. Оно предусматривает расширение совместной деятельности США-Греции и НАТО на греческих военных базах и объектах в Лариссе, Стефановикио и Александруполисе, а также инфраструктуру и другие улучшения на базе ВМС США на острове Крит.

Американские чиновники обычно избегают комментировать напряженные отношения Греции с Турцией. На вопрос о сообщениях о том, что правительство Турции планирует расширить свою буровую деятельность в водах Восточного Средиземноморья, на которые Кипр имеет экономические права, Пайетт отметил «бесполезный и эскалационный характер некоторых из этих действий Турции».

«Но нам придется подождать и посмотреть, что именно Турция планирует на данном этапе», — сказал он.

Учебная тренировка в среду включала спасение раненых солдат в тылу врага с помощью вертолетов Apache и Black Hawk. Американские участники были из 3-й эскадрильи 17-го кавалерийского полка, базирующегося на аэродроме Hunter Army в Грузии.

Источник: Businessinsider