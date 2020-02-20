Мировой государственный долг в 2020 году достигнет рекордных 53 трлн долл, — Reuters

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Общий объем задолженности всех стран мира к концу 2020 года достигнет рекордных 53 трлн. долл

По предварительным оценкам компании S&P Global, общий объем задолженности всех стран мира к концу 2020 года достигнет рекордных 53 трлн. долл, причем 8,1 трлн. долл. будут заимствованы в этом году. Об этом сообщает Марк Джонс в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Около 70% или 5,8 трлн. долл будет направлено на рефинансирование долгосрочных долговых обязательств. Крупнейшими заемщиками остаются США и Япония. Соединенные штаты планируют взять в долг 3 трлн, а Япония — 1,75 трлн долл, что составляет около 60% общего объема заимствований. Также сообщается, в 2020 году Китай займет около 636 млрд. долларов, а Италия, Бразилия и Франция займут по 250 млрд. долларов

«К концу 2020 года мы прогнозируем, что объем мирового государственного долга вырастет на 5% и достигнет рекордных 53 трлн долл. Глобальное увеличение заимствований отражает увеличение потребностей в финансовых средствах крупнейших эмитентов, поскольку их фискальная позиция в 2020 году ослабевает на фоне неустойчивых перспектив мировой экономики», — говорится в отчете S&P Global