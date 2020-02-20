Два пассажира круизного лайнера «Алмазная принцесса» умерли от коронавируса

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Два пассажира лайнера «Алмазная принцесса» умерли от коронавируса, став первыми жертвами изолированного судна.

В Министерстве здравоохранении Японии подтвердили, что два пассажира, которые ранее были эвакуированы с круизного лайнера «Алмазная принцесса», умерли от коронавируса, став первыми жертвами изолированного судна. Об этом сообщает The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Японское общественное телевидение NHK сообщило, что оба были японцами в возрасте 80 лет. Представитель министерства здравоохранения подтвердил, что они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Чиновник говорил анонимно, ссылаясь на служебный протокол.

Напомним, руководство лайнера «Алмазная принцесса» в среду начало позволять пассажирам, у которых не было обнаружено коронавируса в результате проведенных анализов, покидать корабль. Ранее сообщалось, что в Японии «отправили на карантин» круизный лайнер «Алмазная принцесса» из-за вспышки коронавируса

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