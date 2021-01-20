The Guardian: Германия усиливает карантин

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Германия ужесточает карантин на фоне появления новых штаммов COVID-19, которые могут оказать негативное влияние на положительную динамику по снижению числа заболевших

Германия ужесточила карантинные ограничения, несмотря на сокращающееся количество заболевших. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры 16 федеральных земель согласились усилить карантин. Теперь, согласно новым правилам, все должны носить медицинские маски в магазинах и общественном транспорте.

По словам Штеффена Зайберта, новые штаммы COVID-19, впервые обнаруженные в Великобритании и Южной Африке, могут обратить вспять недавнюю тенденцию по снижению числа инфекций.

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Новое правило запрещает людям носить самодельные тканевые маски или шарфы в магазинах, поездах и автобусах, вместо этого обязывая использовать «клинические маски», включая одноразовые хирургические маски, а также фильтрующие респираторы, известные как маски FFP2. в Европе.

Ожидается, что Нидерланды и Дания последуют примеру Германию на фоне появления новых штаммов COVID-19.