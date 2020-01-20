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США вступают в эпоху, когда импичмент президента будет являться нормой, — мнение

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Импичмент президента раньше был немыслим, но теперь два президента были отстранены от должности всего за 21 год.

По мере начала процесса в Сенате, было много разговоров об историческом характере импичмента Трампа, информирует enovosty.com/news.

Как отмечалось во многих статьях, в конце концов, это всего лишь третий раз в истории, когда президент США подвергается импичменту. Но альтернативная сюжетная линия такова: после одного импичмента за более чем 200 лет — это уже второй случай за 21 год.

Хотя сейчас это кажется редким и примечательным, мы будем вспоминать эти времена как начало эпохи, когда импичмент президента становится рутиной.

Симптом разобщенного времени

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Поступки Трампа заслуживают как импичмента, так и устранения. Его подчинение Конституции — именно то, что предполагали основатели. Но большая проблема заключается в том, что импичменты президентов Клинтона и Трампа являются отражением разделения страны.

Общественное мнение разделено поровну: последние опросы показывают, что более 80% демократов и менее 10% республиканцев поддерживают смещение Трампа с поста. Демократы и республиканцы никогда так сильно не защищали своих действующих президентов, и когда дело доходит до контроля высшей должности, лояльность партии превосходит присягу.

Отражением разобщенного времени также является тот факт, что трое из последних четырех президентов потеряли поддержку Палаты на промежуточных выборах в первый срок.

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Энергичная оппозиция партии власти, питаемая все более поляризованной политической обстановкой, привела в движение этот колеблющийся маятник, который формирует современный Конгресс.

Импичмент не является историческим

Учитывая растущее разделение в США — без сомнения, усугубленное статус-кво Вашингтона — вполне вероятно, что понятие «импичмент» скоро станет нормальным.

Мы уже видим признаки: пять из шести последних президентов столкнулись с разговорами об импичменте в Палате представителей. Хотя резолюция против президента Обамы так и не была представлена, ему угрожали этим из-за его действий в Сирии. Джорджу Бушу-младшему угрожали импичментом за вторжение в Ирак. И до выборов 2016 года республиканцы уже работали над стратегией привлечения к ответственности Хиллари Клинтон.

Импичмент — просто вздох в конце длинного списка злодеяний Трампа при исполнении служебных обязанностей.

Тревожные последствия

Эта тенденция должна вызывать тревогу. Импичмент был разработан, чтобы быть последним средством. Когда он превращается в еще один узкопартийный инструмент, он теряет смысл — и наносит ущерб всей стране. Конечным результатом будет система, в которой действующие президенты с обеих сторон (демократов и республиканцев) смогут действовать безнаказанно.

Импичмент Трампа является признаком новой политической эры, в которой импичмент президента станет обычным явлением.

Майкл Гордон — стратег-демократ, бывший пресс-секретарь Министерства юстиции и руководитель группы стратегических коммуникаций Group Gordon.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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