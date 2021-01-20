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Папа Римский призывает все страны присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, — Reuters

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Папа Римский призывает все страны присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу 22 января

Папа Римский Франциск призвал все страны мира присоединиться к договору ООН о запрещении ядерного оружия, заявив, что это крайне необходимо для обеспечения мира. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Договор о запрещении ядерного оружия вступает в силу в 22 января и был подписан 86 государствами. «Я настоятельно призываю все государства и всех людей решительно работать над созданием условий, необходимых для мира без ядерного оружия, тем самым способствуя продвижению мира и многостороннего сотрудничества, в котором сегодня так нуждается человечество», — сказал папа Франциск

Ранее сообщалось, что Трамп собирается создать новую политическую партию. Действующий президент США Дональд Трамп, который уже сегодня покинет пост главы государства, обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 17

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