Папа Римский призывает все страны присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, — Reuters

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Папа Римский призывает все страны присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу 22 января

Папа Римский Франциск призвал все страны мира присоединиться к договору ООН о запрещении ядерного оружия, заявив, что это крайне необходимо для обеспечения мира. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Договор о запрещении ядерного оружия вступает в силу в 22 января и был подписан 86 государствами. «Я настоятельно призываю все государства и всех людей решительно работать над созданием условий, необходимых для мира без ядерного оружия, тем самым способствуя продвижению мира и многостороннего сотрудничества, в котором сегодня так нуждается человечество», — сказал папа Франциск

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