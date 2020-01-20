Макрон и Трамп объявили временное перемирие в споре по цифровому налогу, — Reuters

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Эммануэль Макрон сообщил, что провел «важные переговоры» с президентом США Дональдом Трампом относительно цифрового налога, введение которого ранее было анонсировано Францией

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел «важные переговоры» с президентом США Дональдом Трампом относительно цифрового налога, введение которого ранее было анонсировано Францией. Макрон также подчеркнул, что две страны будут работать вместе, чтобы избежать введения цифрового налога. Об этом сообщает Майкл Роуз в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

По словам анонимного источника, Макрон и Трамп договорились о приостановке введения цифрового налога до конца года и будут дальше продолжать вести переговоры.

В июле Франция решила ввести 3%-ный налог с доходов цифровых гигантов, полученный компаниями с доходами более 25 миллионов евро (28 миллионов долларов) во Франции и 750 миллионов евро по всему миру. В ответ Вашингтон пригрозил ввести налоги на французские товары.

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