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История в игрушках: фигурки протестующих в Гонконге стали хитом продаж (ФОТО)

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Сложно детализированные фигурки гонконгских протестующих стали новейшими предметами для коллекционирования.

Магазины игрушек воссоздают уличные бои демократического движения с полицией на витринах магазинов, информирует enovosty.com/news.

Стоящие на полках рядом с супергероями из комиксов, модели сделаны в самых разных формах и размерах. Некоторые из них держат защитные щиты и флаги, другие используют слезоточивый газ или играют на музыкальных инструментах.

Местный энтузиаст и его друг разработали фигурки десятков персонажей, основываясь на собственном опыте участия в месяцах протестов.

Среди их фигур в масштабе 1: 6 — белые воротнички, которые проводят регулярные митинги в обеденный перерыв возле своих офисов, пожилые протестующие и демонстрант, одетый в огромную маску лягушки.

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«Мы надеемся, что статуэтки смогут воссоздать подлинную ситуацию», — сказал Чарли, 30-летний внештатный фотограф.

История в игрушках: фигурки протестующих в Гонконге стали хитом продаж (ФОТО)

Среди фигурок в масштабе 1: 6 — журналисты и служащие

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Их модели могут похвастаться многими чертами уличных акций протеста, которые за последние семь месяцев охватили Гонконг, став самым серьезным испытанием для властей Пекина со времени передачи города в 1997 году.

Лозунги были тщательно нарисованы на маленьких шлемах, а на некоторых моделях видно пленку обернутую вокруг их рук — метод, который протестующие использовали для защиты от полицейского перцового аэрозоля.

У других есть царапины на ногах от уличных стычек, и почти у всех есть сменные противогазы, которые стали популярными во время протестов.

«Мы хотим сделать фигурки как можно более подробными, чтобы они вызывали у людей сочувствие», — сказал Чарли.

Некоторые детали были взяты из собственных военных игрушек авторов или сделаны с использованием 3D-принтеров.

Другие элементы были построены с нуля.

Для статуэтки репортера пара вручную сшила крошечную сумку для фотокамеры, а палочки от эскимо превратили в деревянные щиты, используемые хардкорными активистами.

«Я хочу повысить осведомленность людей о движении, и, надеюсь, статуэтки позволят большему количеству людей узнать, что произошло в Гонконге», — сказал Чарли.

История в игрушках: фигурки протестующих в Гонконге стали хитом продаж (ФОТО)

Протесты в Гонконге — против законопроекта об экстрадиции, и вскоре они превратились в более широкое движение.

Среди ключевых требований протестующих — независимое расследование в полиции, амнистия для тысяч арестованных и полностью свободные выборы.

Но Пекин и местные лидеры отказались от дальнейших уступок.

Частота и ярость протестов за последний месяц уменьшились, но признаки политических волнений повсюду — от граффити на стенах до огромных заборов вокруг правительственных зданий.

История в игрушках: фигурки протестующих в Гонконге стали хитом продаж (ФОТО)

Около 1000 наборов фигурок, которые они разработали, уже было продано.

В некоторых городских магазинах игрушек фигурки протестующих продаются как горячие пирожки.

В одном из магазинов в районе Ванчай владелец создал увлекательную диораму столкновения возле станции метро, ​​где ряды сотрудников ОМОНа и демонстрантов разбивают такси.

«Люди играют фигурками в поисках счастья, особенно в трудные времена», — сказал владелец магазина, который попросил анонимности, опасаясь репрессий в лихорадочной политической атмосфере.

Чарли сказал, что он в первую очередь продает свои модели в Интернете после того, как в некоторые магазины игрушек поступили угрожающие звонки, в которых говорилось, что они не должны продавать политические товары.

На данный момент продано около 1000 наборов фигурок, которые они спроектировали, а прибыль идет группам, которые поддерживают продемократическое движение.

«Люди из Гонконга дали нам возможность создать эти цифры, и мы надеемся использовать деньги, чтобы помочь протестующим в ответ», — сказал он.

В темные времена, добавил он, модели могут поднимать настроение.

«Мы надеемся, что они могут утешить людей эмоционально», — сказал он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 51

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