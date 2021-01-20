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Фото дня: Джо Байден принес президентскую присягу, положив руку на Библию

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото дня: Джо Байден принес президентскую присягу, положив руку на Библию
 
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Джо Байден 20 января принес присягу и официально стал 46-м президентом США.

Фото: Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA, информирует enovosty.com/news.

Библию держит в руках жена Джо Байдена Джилл. Церемония проходила при очень ограниченном числе зрителей — из-за пандемии коронавируса и опасений по поводу возможных беспорядков, которые могли устроить сторонники 45-го президента Дональда Трампа. Сам Трамп, вопреки традиции, на церемонию не явился.

Впервые инаугурация прошла в Нью-Йорке (нынешней столицы Вашингтона тогда не существовало) 30 апреля 1789 года. Под артиллерийские залпы и звон колоколов Джордж Вашингтон прошел в здание, где заседал Конгресс и, держа левую руку на Библии, принес присягу — словами, которые доныне повторяют отныне все президенты США.

С 1937 года церемония постоянно проходит в один и тот же день — 20 января. Ее основные элементы восходят еще к XVIII веку.

Читайте: Инаугурация Джо Байдена - первая в истории США, где охраны будет больше, чем зрителей (ФОТО)

Первая радиотрансляция церемонии инаугурации президента США состоялась в 1925 году, прямой телеэфир — в 1949, онлайн-трансляция — в 1997 году, во время инаугурации Билла Клинтона.

Джон Кеннеди последним носил во время инаугурации цилиндр. Последующие президенты участвовали в церемонии с непокрытой головой.

Самую короткую речь произнес Вашингтон (она состояла из 135 слов), а самую длинную — Уильям Гаррисон, который в 1841 году говорил почти два часа. Зато его президентство оказалось самым непродолжительным, поскольку он, выступая на морозе, заболел воспалением легких и скончался примерно через месяц.

Самыми знаменитыми фразами из инаугурационных речей считаются слова Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны», и Рональда Рейгана: «Правительство — не решение проблемы, правительство и есть проблема».

Линдон Джонсон в 1963 году принес присягу на борту президентского самолета, на котором срочно вылетел в Вашингтон после убийства Кеннеди.

Во время инаугураций американских президентов бывали казусы. При вступлении в должность Вашингтона оркестр по ошибке заиграл британский гимн. В 1829 году из-за столпотворения перед Белым домом избранному президенту Эндрю Джексону пришлось проникать в здание через окно. В 1865 году Авраам Линкольн перед началом церемонии пожал шесть тысяч рук и вошел в зал в полнейшем изнеможении.

В 1801 году во время инаугурации Джефферсона уходящий президент Джон Адамс первый раз в истории отказался участвовать в церемонии. Через 220 лет второй раз в истории отказался участвовать в церемонии Дональд Трамп.

Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне выступил с первой речью в качестве 46-го президента США. Его слова приводит The Guardian.

«Это день Америки. Это день демократии», — заявил Байден в начале своей речи. Он напомнил о штурме Капитолия в начале января и отметил, что случившееся подчеркнуло ценность американской демократии. «Мы снова узнали, что демократия ценна. И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала», — сказал Байден.

В ходе речи Байден заявил, что жители США должны противостоять белому превосходству — предполагается, что он стал первым президентом, упомянувшим об этом во время инаугурации.

Также Байден призвал нацию объединиться после четырех лет президента Дональда Трампа. «Единство — это путь вперед», — отметил он. Байден сказал, что для кого-то его слова о единстве могут показаться «глупыми фантазиями», но силы, которые разделили американцев, «глубоки и реальны».

В своей речи новый президент призвал нацию к единству и несколько раз повторил, что будет стремиться объединить граждан США, став «президентом для всех американцев».

«Красное противостоит синему. Город — деревне. Консерваторы — либералам. Но мы можем с этим справиться», — заявил Байден.

США столкнулись с подъемом политического экстремизма, внутреннего терроризма, которым нужно противостоять, и которые необходимо победить, добавил президент.

Байден также затронул тему пандемии коронавируса. Он отметил, что американцам предстоит непростое время, «время испытаний». Президент призвал жителей США встретить пандемию лицом к лицу и добавил, что вместе нация справится с этим.

«Перед Богом и всеми вами, даю вам слово, что всегда буду защищать конституцию, демократию и Америку. Вместе мы напишем американскую историю — историю надежды, а не страха», — резюмировал Байден свою речь, обращаясь к присутствующим.

Байден выступал с речью в течение 21 минуты. Для сравнения: речь Дональда Трампа в 2017 году длилась 17 минут, а выступления Обамы в 2009 и 2013 годах продолжались 19 минут.

Фото дня: Джо Байден принес президентскую присягу, положив руку на Библию

Леди Гага исполняет гимн США

Фото дня: Джо Байден принес президентскую присягу, положив руку на Библию

Присяга вице-президента США Камалы Харрис
Фото: GETTY IMAGES


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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