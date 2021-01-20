Флаги вместо зрителей, гимн от Леди Гаги и тысячи бойцов Нацгвардии: инаугурация Джо Байдена

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В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 46-го президента Джо Байдена и 49-го вице-президента США Камалы Харрис.

Фото: Getty Images, информирует enovosty.com/news.

Джо Байден за свою жизнь был свидетелем инаугураций 13 президентов, но его собственная присяга будет выглядеть совсем иначе.

В традиционной церемонии много изменений — из-за коронавируса и возможных массовых беспорядков. Число посетителей строго ограничено: каждый член Конгресса может пригласить только по одному гостю. Все присутствующие в масках.

Вместо простых зрителей, обычно собирающихся на Национальной аллее от мемориала Линкольна до Капитолия, установили 200 тысяч флагов США — они символизируют отсутствующих посетителей и напоминают об американцах, умерших от ковида.

Меры безопасности беспрецедентные: в Вашингтон переброшены более 25 тысяч бойцов Национальной гвардии, центральные районы перекрыты, станции метро там не работают.

17:30 по киевскому времени – начало церемонии.

На инаугурации певица Леди Гага исполнит национальный гимн. Также выступит Дженнифер Лопес. Обратится к народу Лео Дж. О’Донован, американский католический священник-иезуит, и благословит преподобный доктор Сильвестр Биман, пастор епископальной церкви африканских методистов Вефиля в Уилмингтоне, штат Делавэр. Оба священослужителя являются давними друзьями семьи Байденов.

19:00 – Байден принесет присягу и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.

21:00 – после инаугурации Байдены, семьи Харрис, а также Обамы, Буш и Клинтоны возложат венки на Арлингтонском национальном кладбище. Затем традиционный “Обзорный проход”, символизирующий передачу власти новому главнокомандующему, состоится у восточного фасада здания Капитолия. Затем Байдена сопроводят в Белый дом вместе с каждым подразделением вооруженных сил.

В этот момент обычно проводился президентский парад; вместо этого инаугурационный комитет запланировал виртуальный парад по всей Америке.

03:30 по киевскому времени (21 января) – специальный выпуск “Празднование Америки” в прайм-тайм.

Инаугурационные мероприятия завершатся специальным мероприятием “Празднование Америки”, организованным актером Томом Хэнксом. Байден и Харрис выступят с обращениями. Также выступят баскетболист Карим Абдул-Джаббар, шеф-повар Хосе Андрес, Ант Клемонс, Джон Бон Джови, Foo Fighters, Джон Ледженд, Ева Лонгория, Деми Ловато, Лин Мануэль-Миранда, Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлейк, Керри Вашингтон и другие.

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