Флаги вместо зрителей, гимн от Леди Гаги и тысячи бойцов Нацгвардии: инаугурация Джо Байдена

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

20.01.2021 г.
22:55В США отключили все линии связи Генконсульства России в Нью-Йорке
21:59Саудовская Аравия строит уникальный город
20:48"Невероятный удар": в Англии вратарь забил гол в ворота соперника (ВИДЕО)
20:20 Фото дня: Джо Байден принес президентскую присягу, положив руку на Библию
18:54The Guardian: Германия усиливает карантин
17:58Флаги вместо зрителей, гимн от Леди Гаги и тысячи бойцов Нацгвардии: инаугурация Джо Байдена
17:31В Нидерландах активно продают форму доставщиков еды, которая помогает "обойти" карантин
Все новости мира

Аналитика

16.01.2021

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Нынешняя скандальная смена власти в Вашингтоне резко ускорила процессы, которые волнами расходятся по всему миру. Америке прочат чуть ли не социальную ...
08.01.2021

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Окончание ушедшего 2020 года ознаменовалось забавной суетой в Кремле и его окрестностях. Пока досужая публика пережевывала ежегодную пресс-конференцию ...
31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...

Последние новости

20.01.2021 г.
22:55 В США отключили все линии связи Генконсульства России в Нью-Йорке
22:40 ВМС Украины провели учения в Черном море (ФОТО)
22:40 Зима творит чудеса с природой: самые красивые снежные пейзажи в Украине (ФОТО)
22:20 В Шотландии выпустили набор для выживания во время локдауна
21:59 Саудовская Аравия строит уникальный город
21:43 Блогер протестировал украинский вездеход Sherp (ВИДЕО)
21:26 Кабмин утвердил программу исследований в Антарктике
20:48 "Невероятный удар": в Англии вратарь забил гол в ворота соперника (ВИДЕО)
20:28 Владимир Воля рассказал о влиянии летального оборонного вооружения на урегулирование конфликта на Донбассе
20:20 Фото дня: Джо Байден принес президентскую присягу, положив руку на Библию
19:28 Украину ожидают мощные снегопады
19:11 Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена: кто из музыкантов поддержал нового президента (ВИДЕО)
18:58 Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО)
18:54 The Guardian: Германия усиливает карантин
18:05 Будущее Украины за солнечными электростанциями: далекое или уже доступное?
18:04 Кандидат на пост госсекретаря поддержал предоставление Украине летального вооружения
17:58 Флаги вместо зрителей, гимн от Леди Гаги и тысячи бойцов Нацгвардии: инаугурация Джо Байдена
17:31 В Нидерландах активно продают форму доставщиков еды, которая помогает "обойти" карантин
17:25 Инаугурация Джо Байдена - первая в истории США, где охраны будет больше, чем зрителей (ФОТО)
17:02 Полиция задержала похитителя старинных икон
16:52 В центре Мадрида произошел взрыв. Обрушилась часть многоэтажного здания (ВИДЕО)
16:47 Байден пообещал сразу после инаугурации вернуть США в ВОЗ
16:33 Папа Римский призывает все страны присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия, - Reuters
16:05 Дональд Трамп покинул Белый дом (ВИДЕО)
16:02 В Киеве произошло масштабное ДТП
16:00 В Минздраве рассказали, каким может быть карантин к лету
15:53 Депутаты от "Слуги народа" хотят запретить переносить выходные и рабочие дни
15:43 Комната для грязи, танцевальный коврик и шест для шаурмы: Россия "взорвалась" мемами о дворце Путина
15:30 Фейками о «тайной вакцинации» чиновников Бродский помогает открыть украинский рынок для российской вакцины, — Иванов
15:00 ВС Сербии получили новые боевые бронированные машины Milos (ФОТО)
14:00 Трамп собирается создать новую политическую партию, - WSJ
14:00 "Хороший день": Стало известно о "закулисье" войны с "Северным потоком-2"
13:00 Армия США успешно испытала беспилотник Tigershark
12:52 В СМИ назвали три Covid-варианта, которые пугают мир
12:40 Инаугурация Байдена: кто будет исполнять национальный гимн и кто придет из политиков
12:38 Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, сказав последнее слово, порезал себе горло
12:20 Стала известна дата Пасхи в Украине в 2021 году
11:55 В Сети появилось прощальное видеообращение Трампа к американцам (ВИДЕО)
11:38 У каждого второго в центрах занятости – диплом. Кто в Украине ищет работу
11:05 Мелочь в лицо, угрозы и хамство: Как Украина привыкает к закону об украинском языке
10:41 Украина и Россия могут помирится за один день: Арестович рассказал, кто владеет ключом от мира
10:11 Горе "Газпрома": С "Северным потоком-2" возникли серьезные проблемы, - блогер
09:53 "Не можем остановить": В ЕС сделали громкое заявление о "Северном потоке-2"
09:06 За шаг до инаугурации: Байден со слезами на глазах произнес эмоциональную речь
09:00 В Украину спешит потепление. Кого ещё поморозит?
08:58 Новая головоломка с игристым вином "взорвала" Сеть, заставив усомниться в логике
08:25 Стало известно, почему Украина оказалась в хвосте вакцинации
07:30 Мелания Трамп обратилась к гражданам США с заключительной речью в качестве первой леди (ВИДЕО)
07:15 Пилот британской авиакомпании вылечился от COVID-19 после рекордных 243 дней в больнице
07:00 В Украине изменился порядок регистрации транспортных средств
19.01.2021 г.
23:20 В Аргентине произошло сильное землетрясение: люди в панике выбегали из домов (ВИДЕО)
22:40 Гигантского надувного "Трампа" передали в Музей Лондона
22:10 Удивительное зрелище: в Одесской области зафиксировали редкое природное явление (ФОТО)
21:59 В США сертифицируют первое беспилотное воздушное такси
21:39 Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера
21:19 Александр Палий рассказал о влиянии увеличения госдолга на экономику
20:58 Евросоюз будет делиться с бедными странами вакциной от COVID-19
20:39 В Индии обнаружили побочные эффекты от вакцины против COVID-19
20:22 Укрпочта и Prozzoro оригинально поддержали сотрудницу Укрзализныци: подробности
19:49 СБУ блокировала мощную контрабанду кокаина (ВИДЕО)
Все новости »

Флаги вместо зрителей, гимн от Леди Гаги и тысячи бойцов Нацгвардии: инаугурация Джо Байдена

Главная » Последние новости » Новости мира » Флаги вместо зрителей, гимн от Леди Гаги и тысячи бойцов Нацгвардии: инаугурация Джо Байдена
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации 46-го президента Джо Байдена и 49-го вице-президента США Камалы Харрис.

Фото: Getty Images, информирует enovosty.com/news.

Джо Байден за свою жизнь был свидетелем инаугураций 13 президентов, но его собственная присяга будет выглядеть совсем иначе.

В традиционной церемонии много изменений — из-за коронавируса и возможных массовых беспорядков. Число посетителей строго ограничено: каждый член Конгресса может пригласить только по одному гостю. Все присутствующие в масках.

Вместо простых зрителей, обычно собирающихся на Национальной аллее от мемориала Линкольна до Капитолия, установили 200 тысяч флагов США — они символизируют отсутствующих посетителей и напоминают об американцах, умерших от ковида.

Меры безопасности беспрецедентные: в Вашингтон переброшены более 25 тысяч бойцов Национальной гвардии, центральные районы перекрыты, станции метро там не работают.

17:30 по киевскому времени – начало церемонии.

На инаугурации певица Леди Гага исполнит национальный гимн. Также выступит Дженнифер Лопес. Обратится к народу Лео Дж. О’Донован, американский католический священник-иезуит, и благословит преподобный доктор Сильвестр Биман, пастор епископальной церкви африканских методистов Вефиля в Уилмингтоне, штат Делавэр. Оба священослужителя являются давними друзьями семьи Байденов.

19:00 – Байден принесет присягу и выступит с программным обращением на ступенях Капитолия.

21:00 – после инаугурации Байдены, семьи Харрис, а также Обамы, Буш и Клинтоны возложат венки на Арлингтонском национальном кладбище. Затем традиционный “Обзорный проход”, символизирующий передачу власти новому главнокомандующему, состоится у восточного фасада здания Капитолия. Затем Байдена сопроводят в Белый дом вместе с каждым подразделением вооруженных сил.

В этот момент обычно проводился президентский парад; вместо этого инаугурационный комитет запланировал виртуальный парад по всей Америке.

03:30 по киевскому времени (21 января) – специальный выпуск “Празднование Америки” в прайм-тайм.

Инаугурационные мероприятия завершатся специальным мероприятием “Празднование Америки”, организованным актером Томом Хэнксом. Байден и Харрис выступят с обращениями. Также выступят баскетболист Карим Абдул-Джаббар, шеф-повар Хосе Андрес, Ант Клемонс, Джон Бон Джови, Foo Fighters, Джон Ледженд, Ева Лонгория, Деми Ловато, Лин Мануэль-Миранда, Брюс Спрингстин, Джастин Тимберлейк, Керри Вашингтон и другие.

Читайте также: Инаугурация Джо Байдена — первая в истории США, где охраны будет больше, чем зрителей(ФОТО)


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 276

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Все статьи





Армия

Автомат Калашникова
Самолет Су-27
Боевая машина пехоты БМП-1
Зенитный ракетный комплекс SPYDER (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Денисова

Татьяна
Наливайченко
Валентин
Ковальчук
Виталий
Омелян

Владимир
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси
Андрей Зубов

Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси

Такого в Соединенных Штатах еще не было. Столь явная попытка меньшинства навязать свою волю большинству силой.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

У Москві шукають двійників Зеленського. Журналіст розкрив деталі (14682)

В Украине весной ожидается погодный феномен: "Малышка" готовит сюрпризы (14279)

"Лыжник апокалипсиса": В сети появилось юмористическое видео про отдых Зеленского в Буковеле (13967)





Купить подарки


работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help




bigmir)net TOP 100

 