Эффект Греты Тунберг: особенности Всемирного экономического форума Давос-2020

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Мировые лидеры встретятся, чтобы обсудить вопросы торговли, роста, технического регулирования и изменения климата.

Мировые лидеры, руководители, экономисты и знаменитости собираются в швейцарском городе Давос на ежегодную встречу Всемирного экономического форума, информирует enovosty.com/news.

Мировая элита собирается, чтобы представить свои взгляды на темы, выбранные основателем ВЭФ Клаусом Швабом, от деглобализации до четвертой промышленной революции.

В этом году, когда ВЭФ отмечает свое 50-летие, в альпийским городе начнутся новые срочные обсуждения. Перспективы торговли и глобального экономического роста, технологические компании, будущее многовекторности и геополитический порядок — все это сталкивается с растущими проблемами.

Вот пять ключевых тем, которые могут привлечь внимание делегатов на Давосе-2020.

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Будет ли Дональд Трамп хорошо вести игру?

Временная приостановка работы правительства США в прошлом году удержала Дональда Трампа дома, но в 2018 году президент США использовал свое выступление в Давосе, чтобы нанести удар по ноте о торговле — ранний признак предстоящей напряженности.

Учитывая, что он подписал первую фазу своего пересмотренного соглашения с Китаем на прошлой неделе, ожидается, что Трамп возьмет более мягкий тон на мероприятии в этом году. На прошлой неделе он сказал: «Мы хотим, чтобы все эти лидеры бизнеса [в Давосе] приехали в Соединенные Штаты». Но Трамп будет внимательно следить за любыми геополитическими маневрами — его недавнее решение разрешить убийство иранского военного командира Касема Сулеймани в Ираке усилило нестабильность на всем Ближнем Востоке.

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В Давосе впервые мировые лидеры, в том числе Ангела Меркель из Германии и Педро Санчес из Испании, получат возможность встретиться лицом к лицу, чтобы обсудить происходящее. Но некоторые держатся в стороне: президент Франции Эммануэль Макрон и канадский премьер Джастин Трюдо не будут присутствовать на встрече.

Может ли мировой рост восстановиться?

Хотя Трамп и ослабил торговую риторику, напряженность, вызванная его администрацией, оставляет нерешенные вопросы о перспективах глобального роста.

МВФ назвал «торговые барьеры» ключевой причиной снижения прогнозов экономического роста прошлой осенью и может еще больше понизить свои прогнозы, которые будут опубликованы в понедельник.

В начале этого месяца Всемирный банк понизил свой прогноз глобального роста на 2020 год на 0,2 процентного пункта до 2,5 процента, предупредив, что ослабление торговой напряженности между США и Китаем вряд ли приведет к быстрому экономическому улучшению. Это заставит участников Давоса решить вопрос о том, нужны ли новые усилия по стимулированию и, если да, то кто должен нести ответственность: правительства или центральные банки?

Будут ли компании соответствовать обещаниям?

Тема встречи этого года — «заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир» — отражает количество руководителей, которые обязались уделять столько же внимания сотрудникам, клиентам и окружающей среде, сколько и своим акционерам.

«Центральным элементом является управление заинтересованными сторонами», — сказал Марти Липтон, юрист с Уолл-стрит. Прошлогоднее деловое письмо за круглым столом , подписанное 181 руководителем США, стало символом отхода от главенства акционеров. Липтон призвал к тому, чтобы такая риторика сопровождалась действиями, особенно со стороны крупных инвесторов, вслед за резким изменением BlackRock на прошлой неделе.

Бухгалтерские фирмы «Большой четверки» выступят с инициативой стандартизации представления компаниями своих вкладов в достижение целей устойчивого развития ООН. Но для Греты Тунберг, которая будет присутствовать на форуме, выводы, сделанные в Давосе, будут находиться под ее прицелом. Грета Тунберг потребует, чтобы деловые и политические лидеры прекратили инвестиции в поиски и добычу ископаемого топлива, прекратили субсидирование и отказались от его использования.

Может ли Big Tech быть силой добра?

Сатья Наделла, пообещавший на прошлой неделе, что компания Microsoft станет «углеродно-негативной» в течение десятилетия, Сундар Пичай из Google и Рен Чжэнфэй из Huawei также выступят на форуме.

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг будет принимать журналистов и издателей в «Facebook Space», созданном для того, чтобы убедить их, что компания, которая находится под давлением Брюсселя и Вашингтона, может увеличить экономические возможности и «сблизить мир».

Эта проблема была проиллюстрирована недавним докладом группы мониторинга СМИ «Media Tenor», в котором говорится, что пресса сегодня воспринимает технологический сектор «с таким же скептицизмом, как табачную или финансовую индустрию».

Повлияют ли накладки на обувь на углеродные следы?

После насмешливых заголовков о жадных до горючего частных самолетах, которые перевозят делегатов, желающих обсудить изменение климата, ВЭФ в этом году призвал участников использовать такие варианты транспорта, как поезда. Он также предложил использовать так называемые ледоступы, чтобы побудить их передвигаться по снежной набережной между встречами пешком, а не брать машины.

Мероприятия в этом году, в том числе запуск инициативы по посадке 1 тыс. деревьев в следующем десятилетии, будут проходить в помещениях, выкрашенных краской на основе морских водорослей, и украшенных коврами, изготовленными из «рыболовных сетей с истекшим сроком эксплуатации».

Многим компаниям, проводящим свои собственные мероприятия, было предложено рассмотреть возможность предложения местных вин и «горных травяных настоев» вместо импортных напитков.