Чудеса милосердия: Реабилитация коал после лесных пожаров в Австралии (ФOTО)

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Ветеринары и волонтеры импровизированной больницы для животных в Австралии проявляют чудеса милосердия и человечности, день и ночь ухаживая за больными коалами — погорельцами.

Десятки коал с сильными ожогами в госпитале в Порт-Маккуори выстроили в ряд в корзинах для белья после того, как место их естественного обитания было разрушено пламенем ужасного пожара, информирует enovosty.com/news.

Пострадавшие в результате лесных пожаров в Южной Австралии обожженные животные прибыли в больницу в переносках для кошек или корзинах для белья. Многих принесли на руках волонтеры. Раненые животные в последней надежде цеплялись за людей, не отпуская ни на минуту.

Раненых коал, которые нуждаются в срочном лечении, так много, что волонтеры даже не успевают дать им имена — их просто называют по номерам. Среди них, например, Коала № 64, которую привезли с ожогами на все четыре лапы.

«Лечение проходит хорошо», — сказал ветеринар Питер Хатчисон, который объяснил, что коала чувствует себя намного лучше после нескольких дней лечения.

К сожалению, не всем спасенным коалам так повезло. Многие были настолько сильно обожжены пламенем и ранены, что их пришлось усыпить.

Стивен Селвуд, руководитель группы ветеринарной помощи в Южной Австралии, заявил, что до начала лесных пожаров на острове находилось 46 тысяч коал. По его оценкам, осталось меньше 9 тысяч после того, как пламя превратило более 20 миллионов акров земли в выжженную землю.

«Это была экологическая катастрофа. Пожары здесь были особенно жестокими и быстрыми и поэтому так много животных пострадало или погибло в огне», — говорят очевидцы.

По словам министра окружающей среды Австралии, популяция коал в стране получила «необычайный удар» в результате лесных пожаров, которые бушевали в течение нескольких месяцев. В результате, коалы могут быть впервые причислены к виду «находящемуся под угрозой исчезновения».

Правительство Австралии выделило 27 миллионов фунтов стерлингов на программу экстренного восстановления дикой природы и спасения коал — одного из символов Австралии.

Фото The Sun

По материалам: The Sun