The New York Times: Хакеры взломали закрытый канал связи и читали переписку дипломатов ЕС
Хакеры взломали систему дипломатических коммуникаций Европейского союза и читали переписку дипломатов
На протяжении многих лет дипломатическая коммуникация Европейского Союза подвергалась хакерским атакам,- сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.
Хакеры осуществляли взлом системы с помощью фишинг-кампании. Похищенная информация включают в себя как стандартные отчеты, так и анализ личных встреч мировых лидеров.
Сообщения об агрессивной деятельности России в Украине и анализ дискуссий европейских лидеров с президентом Китая Си Цзиньпином были среди похищенной хакерами информации
Хакеры атаковали и другие организации по всему миру, включая Организацию Объединенных Наций и AFL-CIO.
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Секретариат ЕС сообщил, что «знает о ситуации относительно потенциальной утечки конфиденциальной информации и активно расследует эту проблему».