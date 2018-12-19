The Associated Press: США повышает обороноспособность Турции

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Госдепартамент США утвердил решение о продаже Турции системы ПРО Patriot

Государственный департамент США утвердил решение о реализации Турции ракетных комплексов 3PK Patriot стоимостью 3,5 млрд долларов, — сообщает The Associated Press , информирует enovosty.com/news.

США продает Турецкой Республике 80 ракет-перехватчиков MIM-104E и 60 ракет PAC-3 для 3PK Patriot. Также США планирует поставить в Турцию радары 4 AN/MQP-65 и другое военное оборудование.

Данная сделка направлена на повышение обороноспособности Турции в области противовоздушной и противоракетной обороны.

Госдепартамент заявляет, что соглашение «внесет существенный вклад во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, повысив безопасность ключевого союзника по НАТО, активно борющегося с терроризмом. Анкара сможет более эффективно бороться с существующими угрозами».

Госдепартамент США сообщает: «Сделка по продаже вооружения усилит сотрудничество Турции с США и НАТО».