The Associated Press: США повышает обороноспособность Турции
Госдепартамент США утвердил решение о продаже Турции системы ПРО Patriot
Государственный департамент США утвердил решение о реализации Турции ракетных комплексов 3PK Patriot стоимостью 3,5 млрд долларов, — сообщает The Associated Press , информирует enovosty.com/news.
США продает Турецкой Республике 80 ракет-перехватчиков MIM-104E и 60 ракет PAC-3 для 3PK Patriot. Также США планирует поставить в Турцию радары 4 AN/MQP-65 и другое военное оборудование.
Данная сделка направлена на повышение обороноспособности Турции в области противовоздушной и противоракетной обороны.
Госдепартамент заявляет, что соглашение «внесет существенный вклад во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, повысив безопасность ключевого союзника по НАТО, активно борющегося с терроризмом. Анкара сможет более эффективно бороться с существующими угрозами».
Госдепартамент США сообщает: «Сделка по продаже вооружения усилит сотрудничество Турции с США и НАТО».