США обнародовали новые факты о влиянии россиян на президентские выборы через афроамериканцев

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Комитет сената США по разведке обнародовал подробную информацию, касающуюся влияния россиян на президентские выборы 2016 года через афроамериканцев

Документы, опубликованные Комитетом сената США по разведке, в неизвестных ранее деталях показывают сложный, высокотехнологичный и тайный удар россиян по американской демократии, направленный против афроамериканцев, — сообщает журналист Джо Девидсон в издании The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

По мнению автора публикации, русские действовали достаточно хитро и изощренно, используя социальные сети.

«Общение россиян с афроамериканцами в социальных сетях имело цель отвлечь их политическую энергию от устоявшихся политических институтов и спровоцировать гнев и агрессию против расового неравенства, с которым часто сталкиваются афроамерканцы, включая насилие со стороны полиции и бедность», — говорится в докладе исследовательского проекта «Компьютерная пропаганда».

Целью российской активности в социальных сетях было заставить афроамериканских избирателей бойкотировать президентские выборы и вместо этого сосредоточиться на других вопросах.

Ориентация России на афроамериканское сообщество «не является новой стратегией для россиян», — сказал заместитель председателя Комитетом сената по разведке Марк Р. Уорнер.

От отметил, что во время «холодной войны» КГБ пытался распространять «фальшивые новости» о действиях американских властей против афроамериканцев, а российские офицеры разведки отвечали за распространение слухов о том, что ЦРУ разработал вирус СПИДа для борьбы с чернокожим американским населением».