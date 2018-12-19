США обнародовали новые факты о влиянии россиян на президентские выборы через афроамериканцев

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

19.12.2018 г.
18:29Рост российского сельского хозяйства оказался фикцией и “приписками” статистики
17:10США обнародовали новые факты о влиянии россиян на президентские выборы через афроамериканцев
15:52The Associated Press: США повышает обороноспособность Турции
15:40Великобританию может затопить на Рождество, в страну идет череда мощных циклонов
14:25Американские подлодки оснастят новейшими крылатыми ракетами
14:19В Лондоне готовятся к "любыми непредвиденными обстоятельствами" из-за Брексита
14:05Трудовой майдан в Венгрии: в стране продолжаются массовые протесты из-за "рабского закона"
Все новости мира

Аналитика

19.12.2018452

Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости

Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости
За всю историю независимости Украины, едва ли можно назвать периоды комфортных условий для ведения бизнеса исключительно в правовом поле. Регулярные ...
19.12.2018119

Антирейдерский или антинотариальний: две стороны законопроекта 9311

Антирейдерский или антинотариальний: две стороны законопроекта 9311
Ведущие бизнес-ассоциации Украины - Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Офис эффективного ...
18.12.2018593

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга

Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга
Кабинет министров разделил ГФС на две службы, Владимир Гройсман рассказал о приоритетах в украинской экономике, а Ватикан признал Епифания, - такими ...

Последние новости

19.12.2018 г.
19:49 Штаб ООС: Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции украинских войск
19:25 Для погашения долговых обязательств украинская экономика должна расти ежегодно на 10%, - Глеб Ляшенко
18:29 Рост российского сельского хозяйства оказался фикцией и “приписками” статистики
17:10 США обнародовали новые факты о влиянии россиян на президентские выборы через афроамериканцев
16:32 В Украине возник острый дефицит ж/д локомотивов, – эксперт
16:10 Гройсман призывает усилить санкции против России
15:52 The Associated Press: США повышает обороноспособность Турции
15:40 Великобританию может затопить на Рождество, в страну идет череда мощных циклонов
15:40 «В создании анклавов – экономический выход для Украины», - владелец компании «ОМОКС» Кулагин
15:08 "Роскосмос" на авариях заработал в 10 раз больше, чем потратил на страховку, - Злой Одессит
15:03 Фитнес в Викторианскую эпоху: как выглядели прототипы современных тренажеров (ФОТО)
14:55 Ученые вычислили время наибольшего риска сердечного приступа
14:35 В Барселоне группа зоозащитников разделась догола и легла посреди Площади Каталонии (ФОТО)
14:25 Американские подлодки оснастят новейшими крылатыми ракетами
14:19 В Лондоне готовятся к "любыми непредвиденными обстоятельствами" из-за Брексита
14:05 Трудовой майдан в Венгрии: в стране продолжаются массовые протесты из-за "рабского закона"
14:00 Ученые: болезнь Альцгеймера - заразная
13:49 В Нью-Йорке построили самую огромную ферму на крыше высотного здания (ФОТО)
13:41 Регион проживания может влиять на риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний
13:38 Назвали место, где Моисей получил 10 заповедей Божьих
13:32 В честь Трампа назвали новую амфибию, напоминающую дождевого червя
13:22 HTC собирается выпускать смартфоны, конкурирующие с Apple iPhone
13:16 Альфред Кох: "Начинается эра низких цен на нефть и одновременно – гонка вооружений"
12:58 Диетологи составили список самых полезных сезонных продуктов декабря
12:55 Уникальный год: Украинцам рассказали, как покупать красную икру к праздникам
12:50 "Подушка финансовой безопасности": Эксперт рассказал, когда Украина получит первый транш
12:43 Кредит МВФ для Украины - шаг в никуда или хороший сигнал, - эксперты
12:39 Германия и США ссорятся из-за доступа к секретным данным противоракетной обороны
12:28 В НАТО нашли дополнительные средства для Украины
12:27 Япония увеличивает расходы на оборону из-за давления со стороны Китая и США
11:40 Как доллар реагирует на новость о кредите МВФ?
11:26 Геращенко рассказал, когда Украина станет процветающим европейским государством
11:20 Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика по кличке "Лыча"
11:09 Журнал The Economist назвал страну года
10:46 В США сделали важное заявление о создании православной церкви Украины
10:38 Трамп хочет изысканно отгородиться от Мексики
10:24 День Святого Николая: Украинские военные растрогали украинцев своим поступком (ФОТО)
10:15 Илон Маск открыл первый подземный скоростной тоннель
10:10 Новый большой транш: МВФ принял важное решение по помощи для Украины
10:00 Россиян ждет массовое сокращение в 2019 году
09:51 Лукашенко отнимет власть у Путина: В России дали неожиданный прогноз по слиянию РФ и Беларуси
09:44 Награда за войну: Раскрыты данные о топ-военных Путина, воевавших в Грузии и Украине (ФОТО)
09:40 Трамп вооружит Турцию зенитно-ракетными комплексами
09:18 Запад уверен, что силы российского реванша не победят в марте: Пономарь о главных новостях
09:17 Российские военные на Курилах: Япония дала ответ
09:13 В РФ окунулись в ностальгию по СССР,- опрос
18.12.2018 г.
22:30 С Нового года водителям устроят новую проверку
22:00 В Днепре мужчина провалился в открытый канализационный люк (ВИДЕО)
21:30 Ученые заявили, что загадочная девятая планета почти найдена
21:00 На дорогах Киева установили новые светофоры
20:51 СБУ: Контрразведчики обезвредили диверсанта "ЛНР", пытавшегося подорвать мост (ВИДЕО)
20:32 В следующем году украинцев ждет социальное напряжение и риск девальвации, - Алексей Кущ
20:30 Как избежать переедания во время новогоднего застолья – диетолог
20:29 Беларусь планирует стать "морской державой" за счет Украины
20:19 В 2019 году планируется ликвидировать более 40 банков: что это будет означать для украинцев
20:00 Израиль продемонстрировал новую противокорабельную ракету (ВИДЕО)
19:57 Ученые нашли в Индонезии огромную пирамиду
19:56 В Украине дешевеет доллар в преддверии католического Рождества
19:38 Определена причина синдрома хронической усталости
19:31 В России умирает несырьевой сектор экономики
Все новости »

США обнародовали новые факты о влиянии россиян на президентские выборы через афроамериканцев

Главная » Последние новости » Новости мира » США обнародовали новые факты о влиянии россиян на президентские выборы через афроамериканцев
 
Печать Отправить на почту

 

 

Комитет сената США по разведке обнародовал подробную информацию, касающуюся влияния россиян на президентские выборы 2016 года через афроамериканцев

Документы, опубликованные Комитетом сената США по разведке, в неизвестных ранее деталях показывают сложный, высокотехнологичный и тайный удар россиян по американской демократии, направленный против афроамериканцев, — сообщает журналист Джо Девидсон в издании The Washington Post, информирует enovosty.com/news.

По мнению автора публикации, русские действовали достаточно хитро и изощренно, используя социальные сети.

«Общение россиян с афроамериканцами в социальных сетях имело цель отвлечь их политическую энергию от устоявшихся политических институтов и спровоцировать гнев и агрессию против расового неравенства, с которым часто сталкиваются афроамерканцы, включая насилие со стороны полиции и бедность», — говорится в докладе исследовательского проекта «Компьютерная пропаганда».

США обнародовали новые факты о влиянии россиян на президентские выборы через афроамериканцев

Целью российской активности в социальных сетях было заставить афроамериканских избирателей бойкотировать президентские выборы и вместо этого сосредоточиться на других вопросах.

Ориентация России на афроамериканское сообщество «не является новой стратегией для россиян», — сказал заместитель председателя Комитетом сената по разведке Марк Р. Уорнер.

США обнародовали новые факты о влиянии россиян на президентские выборы через афроамериканцев

От отметил, что во время «холодной войны» КГБ пытался распространять «фальшивые новости» о действиях американских властей против афроамериканцев, а российские офицеры разведки отвечали за распространение слухов о том, что ЦРУ разработал вирус СПИДа для борьбы с чернокожим американским населением».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 649

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости
Антирейдерский или антинотариальний: две стороны законопроекта 9311
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга
Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
Синдром уходящей Меркель
Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Объединительный собор Украинской Церкви и личный интерес Порошенко
Итоги дня: Удар по России, письма Кирилла и позиция Трампа по украинским морякам
Итоги дня: Решительная помощь НАТО, начало конца Трампа и большие проблемы «Северного потока-2»
Итоги дня: Важные решения США по Украине, хитрость «евробляхеров» и снежный плен
Все статьи


Армия

Беспилотный летательный аппарат «R-100»
Бронетранспортер Caiman (США)
Беспилотный летательный аппарат KZO (Германия)
Боевая машина пехоты Strf 90 (Швеция)
Вся армия    >>

Персоны

Петр
ПОРОШЕНКО
Александр
ЯРОСЛАВСКИЙ
Оксана
СЫРОЕД
Игорь
НИКОНОВ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Справжні зміни залежать тільки від нас
Святослав Вакарчук

Справжні зміни залежать тільки від нас

5 років тому на Майдані розпочалась боротьба. Боротьба тих, хто був незгодний з цинічним свавіллям тодішньої влади.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 