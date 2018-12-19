Рост российского сельского хозяйства оказался фикцией и “приписками” статистики

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Положительная динамика развития российского сельского хозяйства оказалась на 30% ошибками статистики.

На протяжении последних десяти лет Росстат демонстрировал положительную динамику роста сельскохозяйственного производства. Однако в результате Всероссийской сельскохозяйственной переписи выяснилось, что в стоимостном выражении объем произведенной сельскохозяйственной продукции оказался меньше декларируемого в отчетах на 542 миллиарда рублей, информирует enovosty.com/news.

После пересмотра показателей рост производства сельскохозяйственной продукции за 2012-2017 гг. вместо 20,7% составил 8,7%. Cбор овощей уменьшился на 17,2% и показатель реального роста составил 8,2%, производство молока сократилось на 3,4%, а производство картофеля уменьшилось на 35,9%.

В результате оказалось, что семнадцатилетний рост сельскохозяйственного производства был завышен, а показатель производства по сравнению с 2000 годом сократился в 1,6 раза.

По мнению экспертов, завышение показателя сельскохозяйственного производства выгодно руководителям высокого ранга, так как от размера производства сельхозпродукции зависит размер государственной поддержки.

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