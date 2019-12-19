Reuters: США и Китай подпишут первую часть торгового соглашения в начале января

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США и Китай подпишут первую часть торгового соглашения в начале января

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Китай подпишут в начале января первую фазу торгового соглашения и добавил, что проект соглашения полностью завершен и сейчас проходит технический анализ. Об этом сообщает Девид Лоудер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Мнучин сказал, что торговое соглашение уже подготовлено и не подлежит пересмотру. «Сейчас мы проходим техническую стадию. Я не ожидаю каких-либо изменений. Мы подпишем соглашение в начале января», — сказал Мнучин.

Он сказал, что основное внимание будет уделяться реализации первого этапа соглашения, который предусматривает, что экспорт американской сельскохозяйственной продукции в Китай увеличится примерно вдвое в течение следующих двух лет.

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Мнучин также подчеркнул, что увеличение закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров и услуг увеличит экономический рост в США в ближайшие два года примерно на 0,5%.