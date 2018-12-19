В НАТО нашли дополнительные средства для Украины

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Стало известно, что страны, которые являются членами НАТО, решили дать дополнительные средства для трастовых фондов. Именно они предоставляют финансовую помощь Украине.

Такое заявление сделала Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая занимает должность вице-премьер-министра Украины, информирует enovosty.com/news.

Это решение было принято во время заседания Украины-НАТО с послами. Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что украинская сторона провела отдельные встречи с послами тех стран, которые сегодня считаются лидерами трастовых фондов НАТО. Представители этих стран сообщили, что они направят деньги в украинские программы либо в трастовые фонды Альянса.

Отмечается, что Норвегия сможет выделить дополнительные 140 тысяч евро в трастовые фонды для программы профессионального развития НАТО. Со слов вице-премьер-министра Украины стало известно, что это государство приняло такое решение так как, украинская сторона показала, что умеет эффективно распределять денежные ресурсы. Добавим, что они используются на подготовку служащих в различных министерствах.

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Также вчера, 18 декабря, чешский министр обороны также подписал указ о предоставлении дополнительных средств для трастового фонда по логистике. Германия также взяла участие участие в этом. Государство сделает дополнительный взнос в трастовый фонд, чтобы украинские военные смогли получать медицинскую реабилитацию.