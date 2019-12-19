Associated Press: Мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать рост

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Мировые фондовые индексы продолжают демонстрировать рост после обнародованных отчетов о прибыли нескольких крупных компаний

Мировые фондовые индексы выросли после положительных отчетов о прибыли нескольких крупных компаний. Об этом сообщают Алекс Вейга и Стен Чо в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Индекс S&P 500 вырос на 0,3%. Как утверждают аналитики, если индекс S&P 500 останется на уровне 3201, то это будет шестой прирост значения показателя за последние семь дней и новое рекордное значение для индекса.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 94 пункта до 28333, а Nasdaq увеличился на 0,5%. Индекс Russell 2000 поднялся на 0,2%.

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В США базовые цены на нефть выросли на 26 центов до 61,19 доллара за баррель. Нефть Brent увеличилась на 27 центов до $66,44. Золото подорожало на 5,50 доллара до 1 484,20 доллара за унцию.