Введение ограничительных мер: защита рынка или «война против правды»

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Новые законодательные нормы по ужесточению требований к инвесторам спровоцировали битву между сторонниками свободного рынка и властями

Новые законодательные нормы по ужесточению требований к инвесторам, введенные некоторыми странами, спровоцировали битву между сторонниками свободного рынка и властями, которые считают некоторых инвесторов спекулянтами, дестабилизирующими крупные компании. Об этом сообщает Лоренс Делевинь в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Турецкий Нацбанк ввел ограничительные меры против некоторых операций семи турецких банков после того, как прокуратура США обвинила государственного кредитора Халкбанк (HALKB.IS) в нарушении иранских санкций. Южная Корея вводит ограничительные меры против некоторых компаний, подозреваемых в спекулятивных манипуляциях на рынке.

По мере нарастания неопределенности с Brexit, власти во Франкфурте, Риме и Амстердаме могут временно ввести ограничительные меры, чтобы противостоять колебаниям цен, вызванным Brexit

В этом году были введены ограничения на деятельность немецкой платежной фирмы Wirecard (WDIG.DE) после того, как в СМИ появилось сообщение о финансовых нарушениях, представляющих угрозу финансовым рынкам Германии.

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Эффективность данных запретов была поставлена под сомнение некоторыми учеными и авторитетными международными организациями, которые называют введение ограничительных мер «войной против правды». В то же время, Brexit и торговая война между США и Китаем входят в число политических и макроэкономических рисков, которые наносят удар по рынкам, создавая новые проблемы для регуляторов. Финансовые регуляторы в Германии, Франции и Турции отказались комментировать данную ситуацию.