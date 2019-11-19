Введение ограничительных мер: защита рынка или «война против правды»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Примеры рекламы, которая пробуждает эмоции

Все фото »

Новости мира

19.11.2019 г.
18:51Торговая война? Китайские компании демонстрируют рост прибыли
17:56Введение ограничительных мер: защита рынка или "война против правды"
14:40Полиция в недоумении: жителям британской деревни уже 5 лет подбрасывают пакеты с деньгами
13:40Принц Уильям и Кейт Миддлтон в роскошном платье посетили благотворительное шоу в Лондоне (ФОТО)
13:00Сильный снегопад в Австрии отрезал от цивилизации несколько деревень
12:00В Германии дети вытащили из водоема снаряды времен Второй мировой войны
11:56Американец получит 600 тысяч долларов компенсации: он провел в тюрьме 12 лет за ограбления, которых не совершал
Все новости мира

Аналитика

19.11.2019

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Недавно в стране разразился очередной скандал. Бронежилеты, которые украинские военные получают с 2014 года, когда Россия аннексировала Крымский полуостров ...
19.11.2019

Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты

Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Приватизация предприятий, находящихся в государственной собственности, позволит увеличить доходную часть бюджета, суммы налоговых отчислений предприятий ...
18.11.2019

Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"

Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение Газпрома
Россия вернула Украине захваченные корабли, ГПУ направила в суд ходатайство о содержание под стражей Олега Ляшко, а Газпром направил Нафтогазу предложение ...

Последние новости

19.11.2019 г.
18:51 Торговая война? Китайские компании демонстрируют рост прибыли
18:40 Даниил Гетманцев готов сдать друзей-коррупционеров без вознаграждения (ВИДЕО)
18:31 Оккупантов на Донбассе "косят" инфекционные заболевания, - разведка
18:14 В ЕС призывают Россию обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе
17:56 Введение ограничительных мер: защита рынка или "война против правды"
17:42 Михайлов день: в чем помогает Святой Архангел Михаил
17:40 В Японии количество 100-летних людей превысило исторический рекорд
17:15 ВМС США успешно провели испытания системы восстановления самолета (AAG)
16:47 В Кабмине рассказали, что будет с ценами на газ в 2020 году
16:31 Украинцы представили на Dubai Airshow-2019 свой проект лунного аппарата (ВИДЕО)
16:23 По ВСУ ударили из пушек: есть раненые
16:18 Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
15:59 Украинцам могут разрешить менять отчество
15:27 В Украине госбанки увеличили прибыль вдвое
15:23 В США родители-веганы заморили маленького сына голодом
15:04 Сторожевые катера ОСЕА для ГПС Украины: взгляд с близка, - Злой Одессит
15:00 Пентагон придумал, как избавить истребители F-35 от турецких компонентов
14:40 Полиция в недоумении: жителям британской деревни уже 5 лет подбрасывают пакеты с деньгами
14:29 Синоптики: В Украине ожидается существенное похолодание
14:20 Стало известно, какая отрасль больше всего пострадает от роста производства электромобилей
14:12 Моя цель - чтобы права бизнеса были защищены - Алексей Гончарук
14:08 Киевский метрополитен отчитался о ходе строительства метро на Виноградарь
14:00 Европа получит свою собственную ракету-убийцу
13:48 Предприятия ДТЭК в 2018 г. снизили выбросы в атмосферу на 10% - данные Минэнерго
13:40 Принц Уильям и Кейт Миддлтон в роскошном платье посетили благотворительное шоу в Лондоне (ФОТО)
13:23 Возвращение кораблей поможет выполнению Минских соглашений, – Генсек НАТО
13:20 Киев начали подготавливать к Новому году: где появится праздничная иллюминация
13:00 Сильный снегопад в Австрии отрезал от цивилизации несколько деревень
12:58 Атака на ВСУ с беспилотника: Озвучен вопиющий нюанс
12:57 В Киеве загорелся хостел, - ГСЧС
12:53 Преступление - это импорт электроэнергии из РФ, а не драка Геруса и Ляшко, - нардеп
12:47 Качество воздуха в столице: в пределах нормы только один район Киева
12:45 На недавно отремонтированной станции столичного метро уже начала отваливаться плитка (ФОТО)
12:30 Животные, которые оказались под угрозой исчезновения в последнее десятилетие (ФОТО)
12:29 Американцы разогнали трактор до рекордной скорости и попали в Книгу Гиннеса (ВИДЕО)
12:20 В "Нафтогазе" раскрыли подробности переговоров с ЕС по газу из РФ
12:17 Тимошенко принесла список своих людей на "сладкие" места: Зеленский сделал заявление о Тимошенко
12:15 Эксперты назвали автомобили, которые в Украине обслуживать дешевле всего
12:00 В Германии дети вытащили из водоема снаряды времен Второй мировой войны
12:00 Рекордные запасы: Украина этой зимой без транзита не замерзнет, - Оржель
11:56 Американец получит 600 тысяч долларов компенсации: он провел в тюрьме 12 лет за ограбления, которых не совершал
11:19 Таинственный побег: В Украину из России бежал крупный чиновник
11:13 "Это неправильно": Экс-госсекретарь США раскритиковал Трампа за "украинское дело"
10:57 Boeing 737 потерял статус самого популярного лайнера в мире. Теперь это A320
10:36 Украинцы смогут обналичивать банковские карты в магазинах, кафе и ресторанах
10:11 С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф
10:02 В РФ пояснили, почему Путин может пойти на деэскалацию на Донбассе
10:00 Ситуация на рынке недвижимости: Что будет с ценами на квартиры в Украине
09:56 Суд обязал провайдеров заблокировать десятки сайтов. В чём суть?
09:47 Стала известна причина роста и падения цен на овощи и фрукты
08:20 Путин испугался Гааги
08:10 Крушение индийского истребителя МиГ-29 засняли на камеру (ВИДЕО)
08:07 Массированная атака с использованием всех возможных средств: Какой будет война между РФ и США
08:00 "Опомнитесь и прекратите преступления": Епифаний выступил с обращением из-за Крыма
07:30 Стало известно о необычном способе подзарядки электромобиля (ВИДЕО)
07:27 Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
07:15 Инженеры General Electric подготовили Boeing 777X к испытаниям
07:00 "Киев в смартфоне": пользователей начнут оповещать, где в городе проходят дорожные работы
06:35 Полученное от Газпрома предложение по транзиту неприемлемо, - глава Минэкоэнерго
18.11.2019 г.
23:52 10-летняя девочка шокировала родителей списком желаний на Рождество
Все новости »

Введение ограничительных мер: защита рынка или «война против правды»

Главная » Последние новости » Новости мира » Введение ограничительных мер: защита рынка или "война против правды"
 
Печать Отправить на почту

 

 

Новые законодательные нормы по ужесточению требований к инвесторам спровоцировали битву между сторонниками свободного рынка и властями

Новые законодательные нормы по ужесточению требований к инвесторам, введенные некоторыми странами, спровоцировали битву между сторонниками свободного рынка и властями, которые считают некоторых инвесторов спекулянтами, дестабилизирующими крупные компании. Об этом сообщает Лоренс Делевинь в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Турецкий Нацбанк ввел ограничительные меры против некоторых операций семи турецких банков после того, как прокуратура США обвинила государственного кредитора Халкбанк (HALKB.IS) в нарушении иранских санкций. Южная Корея вводит ограничительные меры против некоторых компаний, подозреваемых в спекулятивных манипуляциях на рынке.

Введение ограничительных мер: защита рынка или «война против правды»

По мере нарастания неопределенности с Brexit, власти во Франкфурте, Риме и Амстердаме могут временно ввести ограничительные меры, чтобы противостоять колебаниям цен, вызванным Brexit
В этом году были введены ограничения на деятельность немецкой платежной фирмы Wirecard (WDIG.DE) после того, как в СМИ появилось сообщение о финансовых нарушениях, представляющих угрозу финансовым рынкам Германии.

Читайте: На одном из столичных рынков вспыхнул серьезный пожар (ФОТО)

Эффективность данных запретов была поставлена под сомнение некоторыми учеными и авторитетными международными организациями, которые называют введение ограничительных мер «войной против правды». В то же время, Brexit и торговая война между США и Китаем входят в число политических и макроэкономических рисков, которые наносят удар по рынкам, создавая новые проблемы для регуляторов. Финансовые регуляторы в Германии, Франции и Турции отказались комментировать данную ситуацию.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 60

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Дело «бронежилетов Марченко»: коррупция, политическая расправа или борьба за госзакупки?
Приватизация госпредприятий: как не потерять важные объекты
Итоги дня: Возвращение кораблей, встреча Путина с Зеленским и предложение "Газпрома"
Итоги дня: Скандал вокруг "Слуги народа", взрывы в Балаклее и кощеева игла Трампа
Дифтерия наступает: нас - более 42 млн, вакцин - 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания
Продажа отечества. Оптом и недорого
Итоги дня: Бюджет 2020, важный документ по Крыму и громкое доказательство против России
Итоги дня: Исторически-скандальный день в Раде, разворот Коломойского и тысячи ракет для ВСУ
Итоги дня: Урожайный рекорд, новые платёжки и серьезный прорыв в Минске
Итоги дня: Обещание референдума, драка сторонников Филарета и союзник Украины в сопротивлении "медведю"
Все статьи


Читайте также

В США готовят новые санкции против России
 Золото или валюта: Мировые инвесторы сделали выбор
На одном из столичных рынков вспыхнул серьезный пожар (ФОТО)
 Associated Press: Китай открывает свой рынок для инвесторов
На столичном рынке произошел взрыв. Подробности
 Цены на нефть продолжают расти
Подержанные иномарки наводнили украинские дороги. Впечатляющие цифры
 Эксперты рассказали, чем может грозить низкое артериальное давление

Армия

Боевая машина пехоты БМП-2
Танк Т-72 «Урал»
Вертолет Sikorsky Aircraft SH-60 «Sea Hawk» (США)
Противоракетный комплекс Arrow-2 (Израиль, США)
Вся армия    >>

Персоны

Наталья
БОНДАРЕВА
Глеб
ЗАГОРИЙ
Алексей
КУЛАГИН
Владислав
КРИКЛИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Качество воздуха в столице: в пределах нормы только один район Киева (6866)

С завтрашнего дня водителей ждёт новый штраф (6788)

Эксперты назвали автомобили, которые в Украине обслуживать дешевле всего (4568)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в роскошном платье посетили благотворительное шоу в Лондоне (ФОТО) (2395)

Крушение индийского истребителя МиГ-29 засняли на камеру (ВИДЕО) (2318)

"Опомнитесь и прекратите преступления": Епифаний выступил с обращением из-за Крыма (2242)

Массовое сокращение чиновников в регионах Украины без альтернативы - нарушение конституционных прав, - Ирина Верещук (ВИДЕО) (1773)

Таинственный побег: В Украину из России бежал крупный чиновник (1707)

Стало известно, какая отрасль больше всего пострадает от роста производства электромобилей (1695)

Путин испугался Гааги (1535)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Майдан в Гонконге путинским рабам не понять

Российская пропаганда и ее агентура в Украине много лет поносит Майдан, вдалбливает, что свобода ничего не стоит, что за права человека не стоит драться, ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Продажа отечества



help

bigmir)net TOP 100

 