Ураган Йота может вызвать массовую миграцию в Соединенные Штаты, — Reuters

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Ураган Йота может вызвать массовую миграцию жителей Центральной Америки в Соединенные Штаты

Ураган Йота вызвал разрушительные наводнения по всей Центральной Америке, вынудив сотни тысяч людей покинуть свои дома, что может вызвать массовую миграцию в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сильнейший шторм обрушился на Никарагуа, затопив многие районы, которые еще не оправились от урагана Эта, прошедшего две ндели назад. Около 160 000 никарагуанцев и 70 000 гондурасцев были вынуждены искать убежища.

Глава агентства по делам мигрантов Гондураса Карен Валладарес предупредила, что разрушения, нанесенные штормами, ускорят миграцию в Соединенные Штаты. «Это не должно нас удивлять, — сказала она.

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В Национальном центре ураганов США (NHC) сообщили, что ураган Йота может вызвать новые наводнения и оползни по всей Центральной Америке, поскольку он направляется на запад в сторону Тихого океана.