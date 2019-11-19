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Торговая война? Китайские компании демонстрируют рост прибыли

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200 крупнейших китайских компаний продемонстрировали рост прибыли

Эксперты сообщают, что 200 крупнейших китайских компаний, работающих в технологической, промышленной и финансовой отраслях, продемонстрировали рост прибыли, информирует enovosty.com/news.

Результаты деятельности компаний превзошли ожидания экспертов. Рост прибыли стал возможен, в первую очередь, благодаря высокому уровню потребительских расходов китайских покупателей, которые решили покупать продукцию в своей стране, а не ездить за товарами за границу, поскольку ослабление юаня повлияло на стоимость дорожных поездок

Торговая война? Китайские компании демонстрируют рост прибыли

С июля по сентябрь этого года прибыль китайских компаний выросла на 10%. «Компании, которые должны были пострадать от торгового конфликта между США и Китаем (экспортеры технического оборудования, текстиля и спортивных товаров) показали рост прибыли», — сказал представитель BNP Paribas Asia Pacific Маниши Райчаудхури

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 121

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