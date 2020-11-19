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«Технология звездных войн»: в Южной Корее презентовали революционную систему лазерного оружия

Главная » Последние новости » Новости мира » "Технология звездных войн": в Южной Корее презентовали революционную систему лазерного оружия
 
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Конгломерат Hanwha Group презентовал революционную систему лазерного оружия

Южнокорейский конгломерат Hanwha Group презентовал новую систему лазерного оружия во время оборонной выставки DX Korea 2020. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Представленная в этом году на специализированной выставке оборонной промышленности Южной Кореи DX KOREA 2020 система лазерного оружия, описанная как «технология звездных войн в корейском стиле», стала настоящей мини-сенсацией.

«Технология звездных войн»: в Южной Корее презентовали революционную систему лазерного оружия

Как отмечают в компании, представленный макет системы лазерного оружия представляет собой новую концепцию системы вооружения, которая может нейтрализовать небольшие дроны с помощью лазера. Также был продемонстрирован усовершенствованный вариант лазерной пушки, которая будет использовать твердотельный лазерный луч для нейтрализации наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Ранее сообщалось, что Hanwha в настоящее время разрабатывает новую футуристическую систему вооружения, устанавливаемую на автомобиле. Новая система, называемая лазерной системой обезвреживания взрывчатых веществ или LSED, предназначена для обезвреживания наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 796

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