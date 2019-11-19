Reuters: В Грузии оппозиция обещает новые антиправительственные протесты

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В Грузии оппозиционные лидеры сообщили, что оппозиция планирует дальнейшие антиправительственные протесты

В Грузии на следующий день после того, как полиция разогнала демонстрантов, оппозиционные лидеры сообщили, что оппозиция планирует дальнейшие антиправительственные протесты и требует досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает Маргарита Антидзе в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Наш протест будет продолжаться до разрешения кризиса, который Иванишвили создал в стране», — заявил лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.

«Свобода выражения мнений в стране полностью защищена законом, но в случае незаконного блокирования государственных учреждений полиция будет действовать в рамках закона …», — заявил премьер-министр страны Георгий Гахария

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Напомним, протесты в стране начались после того, как парламент не одобрил запланированную избирательную реформу — переход к пропорциональному голосованию.