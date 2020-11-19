Китайская армия использовала дроны для ведения ракетного удара с вертолета

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Китайская армия использовала беспилотник для управления вертолетом для нанесения ударов за пределами видимости (BVR) в море во время недавних учений с боевой стрельбой.

В среду военные заявили, что все цели были поражены с высокой точностью в суровых условиях густого тумана, информирует enovosty.com/news.

Раньше пилотам вертолетов приходилось определять цель посредством визуального поиска при проведении ракетных атак. «Поиск и наведение дронов могут не только уменьшить влияние непогоды, но и расширить дальность стрельбы», — заявил командир бригады.

Беспилотники-разведчики обладают такими преимуществами, как большая высота и большая продолжительность полета и несколько методов разведки. С начала этого года эта бригада военных пыталась передать задачи поиска и наведения, которые первоначально выполнялись вертолетами, беспилотным дронам-разведчикам. С помощью дронов пилотам вертолетов достаточно нажать кнопку пуска, и ракета точно поразит цель под управлением дрона.

Самая большая проблема здесь — это координация связи и обмен данными. Поэтому армия обратилась за помощью к техническим специалистам производителя дронов, чтобы реализовать двухточечную связь между вертолетом и дроном.

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MQ-1C Gray Eagle / Apache в пилотируемой и беспилотной группировке

В то же время тактические новшества предъявляют более высокие требования к сотрудничеству между пилотами вертолетов и диспетчерами беспилотников. Обе стороны активизировали подготовку по методам и навыкам сотрудничества. Несмотря на то, что во время боевых стрельб наблюдался плотный туман, вертолет и дрон успешно выполнили учебную миссию при сотрудничестве пилотов и диспетчеров.

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Источник: Defenseworld