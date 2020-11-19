Британия будет модернизировать БМП CV9030 для швейцарской армии

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Британская компания BAE Systems будет модернизировать БМП CV9030 для швейцарской армии

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems объявила, что ее подразделение Newport BAE Systems Hägglunds получило контракт от Швейцарского федерального управления оборонных закупок (armasuisse) на продление срока службы БМП CV9030. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Программа продления срока службы БМП CV9030 позволит эксплуатировать 186 транспортных средств до 2040 года.

Улучшения будут основаны на модернизации оптических, электрических и электронных компонентов. Модернизация также включает установку технологии Active Damping, которая снижает износ, сводит к минимуму затраты на ремонт в течение всего срока службы, улучшает скорость движения по бездорожью и комфорт езды. Транспортные средства также будут оснащены новейшей системой наблюдения, повышающей ситуационную осведомленность, боевую эффективность и живучесть, чтобы обеспечить более безопасное планирование маршрута и более быстрое наведение на цель.

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«Мы искренне гордимся тем, что швейцарская армия заключила с нами контракт на продление срока службы. Мы надеемся на дальнейшее углубление отношений с нашим швейцарским заказчиком и сотрудничество с армией, а также с национальной и региональной промышленностью в течение многих лет», — сказал представитель BAE Systems Томми Густафссон-Раск