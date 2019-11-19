Associated Press: Глава НАТО отправляется в Париж после обвинения Макрона в «смерти мозга» НАТО

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Йенс Столтенберг сообщил, что отправляется в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что отправляется в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как французский лидер пожаловался на «смерть мозга» крупнейшего в мире военного альянса. Об этом сообщает Лорн Кук в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Публичная критика Макрона в отношении НАТО из-за отсутствия руководства США, что позволило Турции осуществить военное нападение на Сирию без предупреждения своих союзников, потрясло альянс.

Выступая в среду перед журналистами в Брюсселе Столтенберг сказал, что лучший способ урегулирования разногласий — это сесть и обсудить их, а также полностью понять послания и мотивы.

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Он сказал, что миру нужны «сильные многосторонние институты, такие как НАТО, и поэтому мы должны укреплять НАТО, а не ослаблять НАТО», и предупредил, что «если мы отдаляем Европу от Северной Америки, мы не только ослабляем НАТО, но и делим Европу».