ВВС США отправили истребители F-16C Fighting Falcon в Саудовскую Аравию

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В заявлении ВВС США говорится, что контингент F-16C Fighting Falcons и вспомогательный персонал 77-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли на авиабазу Принц Султан (PSAB ) в Королевстве Саудовская Аравия.

Согласно заявлению, эскадрилья, известная под прозвищем «Игроки», будет играть ключевую роль в миссии 378-го авиационного экспедиционного крыла по поддержанию и защите совместных и партнерских сил, проецируя боевую авиацию для поддержки планов и операций театра военных действий, информирует enovosty.com/news.

F-16 — компактный многоцелевой истребитель. Он отличается высокой маневренностью и хорошо зарекомендовал себя в боях воздух-воздух и атаках класса воздух-поверхность. Он обеспечивает относительно недорогую и высокопроизводительную систему вооружения для Соединенных Штатов и союзных стран.

«Этот самолет — мастер на все руки, и он может делать буквально все, поэтому мы здесь», — сказал пилот EFS.

Хотя F-16 не новинка для ВВС Саудовской Аравии, он впервые прибыл на PSAB.

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Несколько истребителей, их экипажи и вспомогательный персонал 77-й экспедиционной истребительной эскадрильи расположились на PSAB.

Красота Саудовской Аравии не ускользнула от пилотов истребителей, которые впервые прилетели на базу.

«Увидеть другую сторону мира — это потрясающий опыт», — сказал один из пилотов. «Я никогда не был так горд быть «Игроком», служить в ВВС и быть здесь».

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«»Игроки» готовы патрулировать небо, наносить высокоточные авиаудары и тренироваться вместе с региональными партнерами, чтобы максимизировать возможности в отношении общих проблем безопасности», — сказал командующий.

Добавление истребителей поможет реализовать видение PSAB: прочная и устойчивая платформа для ведения боевых действий, позволяющая Центральному командованию и Центральному командованию ВВС сохранять оперативную глубину, организовывать совместные силы, поддерживать линии снабжения и проецировать подавляющую боевую мощь.

Источник: Defence-blog