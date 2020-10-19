«Учить да, кровопролитию нет»: Франция отдает дань уважения обезглавленному учителю

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Во Франции тысячи людей вышли на акцию поддержки учителей

Во Франции тысячи людей вышли на акцию поддержки учителей и защиты свободы слова после убийства учителя истории Сэмюэля Пати, который был обезглавлен. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

От Парижа до Лиона, Марселя и Лилля протестанты спокойно шли, регулярно останавливаясь, чтобы аплодировать, помолчать или спеть национальный гимн.

Премьер-министр Жан Кастекс присутствовал на демонстрации на площади Республики в Париже вместе с министром образования Жан-Мишелем Бланкером и политиками, продемонстрировав солидарность с присутствовавшими. «Вы нас не запугаете. Мы не боимся. Вы нас не разделите. Мы Франция!» — написал Кастекс в Твиттере.

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«Мы здесь, чтобы защищать Республику, ее ценности: свободу, равенство, братство и секуляризм. Мы чувствуем, что нация находится под угрозой», — сказал 83-летний Пьер Фурниу