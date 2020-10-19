Китайская экономика ускоряет восстановление, — Associated Press

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Китайская экономика ускоряет восстановление

Восстановление экономики Китая после карантинных ограничений набирает силу на фоне возвращения покупателей в торговые центры и автосалоны. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Согласно официальным данным, вторая по величине экономика мира выросла за последние три месяца на 4,9%. Розничные расходы впервые превысили довирусный уровень, а производство на фабриках выросло, чему способствовал спрос на экспорт масок и другие медицинские товары

В своем отчете Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics заявил, что экономика восстанавливается и становится менее зависимым от государственных стимулов. Он сказал, что в текущем квартале рост «все еще ускоряется». В отчете Национального бюро статистики говорится, что экономика «продолжила устойчивое восстановление».

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