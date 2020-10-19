Армия США начинает оценку прототипов танков ‘Light tank’

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Армия США начинает оценку прототипов танков ‘Light tank’

В США армия начинает оценку прототипов танков ‘Light tank’, разработанных General Dynamics и BAE Systems в рамках программы Mobile Protected Firepower (MPF). Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Программа MPF по созданию боевой машины нового поколения должна обеспечить разработку новой универсальной боемашины. Представленные прототипы пройдут через серию испытаний на мобильность.

‘Light tank’ поможет солдатам пехоты преодолевать препятствия, уничтожать пулеметы и защищаться от бронетехники. ‘Light tank’ будет гусеничной машиной со 105-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом для обеспечения огневой мощи.