В Японии треть населения составляют пожилые люди — и это меняет страну

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Почти треть населения Японии старше 65 лет; в возрасте 70 лет — 2,3 миллиарда человек.

В стране проживает самое старое население в мире — людей старше 65 лет значительно больше, чем в Италии, следующей стареющей стране, информирует enovosty.com/news.

В этих пяти странах самое большое количество стареющего населения.

Глобальный сдвиг в сторону более пожилого населения — это преобразование, которое уже формирует государственную политику и затрагивает общества и экономики во всем мире. Вот где в Японии уже проявляются морщины.

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Экономика

Япония была одной из самых медленно развивающихся стран G7 в прошлом году, и у нее был один из самых низких темпов роста ВВП в группе. Политика роста во главе с премьер-министром Синдзо Абэ — так называемая абеномика — дала некоторые важные результаты, отмечает МВФ в своем последнем отчете, но ему необходимо усилить политику для решения проблем, связанных с быстро стареющим и сокращающимся населением.

Население Японии сократилось примерно на 1 миллион человек в период с 2012 по 2017 год. «Это приводит к снижению темпов роста и производительности из-за сокращения и старения рабочей силы и перехода к потреблению, в то время как финансовые проблемы будут усиливаться по мере роста возрастных государственных расходов и сокращения налоговой базы», — говорит МВФ.

Демографические прогнозы плюс связанные с ними возрастные прогнозы расходов на здравоохранение и пенсии могут привести к дальнейшему значительному снижению реального ВВП и увеличению отношения государственного долга к ВВП.

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Производительность

Япония уже сталкивается с нехваткой рабочей силы, и ее численность рабочей силы сократится еще на 8 миллионов к 2030 году, если не будут внесены изменения, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Администрация Абэ вводит политику, которая поддерживает иностранных работников и стимулирует участие женщин в рабочей силе, что является особенно низким. Реинтеграция пожилых работников также является инициативой, которая начинает приносить плоды.

Общество

В Японии самый высокий коэффициент зависимости от старости среди всех стран ОЭСР — на каждые два человека в возрасте от 20 до 64 лет приходится один человек старше 65 лет. И это соотношение растет. В дополнение к этому, социальные тенденции, такие как женщины, вступающие в брак позже и имеющие меньше детей или вообще не имеющие детей, привели к снижению общего уровня рождаемости в последние десятилетия.

Это бомба замедленного действия для системы социального обеспечения Японии, которая изо всех сил пытается покрыть расходы пенсионеров с меньшим количеством работников, платящих налоги.

Здоровье

Прогнозируется, что расходы на здравоохранение и долгосрочное обслуживание в Японии в ближайшие годы резко возрастут как доля ВВП: больше людей будут нуждаться в большем уходе дольше.

Добавьте к этому сокращающуюся рабочую силу, и существует реальный риск того, что в стране может оказаться слишком мало медицинских работников для оказания необходимой медицинской помощи.

Содействие переходу от больниц к дому — это один из способов, с помощью которого правительство пытается решить эту проблему, предлагая услуги по запросу пациентов, самолечение и дистанционное наблюдение за пациентами в их домах.

Правительство ввело дополнительную ежемесячную страховую премию, выплачиваемую людям старше 40 лет, чтобы покрыть расходы на уход в будущем.

А помощники — роботы для помощи пожилым людям — могут стать реальностью в недалеком будущем.