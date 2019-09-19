Reuters: Мосгорсуд может освободить российского актера из-под стражи после массовых протестов

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Мосгорсуд может освободить российского актера из-под стражи после массовых протестов публичных личностей

Московский городской суд заявил, что рассмотрит вопрос об освобождении актера Павла Устинова после массовых протестов публичных личностей и оппозиционеров, — сообщают Максим Радионов и Мария Цветкова в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Московский городской суд принял данное решение после того, как государственная прокуратура после общественного возмущения официально потребовала его освобождения под залог. 23-летний Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. Он отрицал обвинения и заявил, что вообще не принимал участия в акции протеста.

Мосгорсуд заявил, что решение будет оглашено уже в пятницу, что означает, что Устинов может быть освобожден из-под стражи на этой неделе. Помимо просьбы об освобождении Устинова под залог до тех пор, пока суд не вынесет решение по апелляции, российская Генеральная прокуратура также попросила суд изменить окончательный вердикт и наказать его менее сурово. Прокуроры по-прежнему считают его виновным.

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В июне аналогичный общественный резонанс побудил власти снять обвинения против журналиста-расследователя Ивана Голунова, сторонники которого заявили, что его подставили, чтобы наказать за репортаж.