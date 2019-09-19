После Brexit австралийцы могут получить свободу передвижения в Великобританию

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Лиз Трасс настроена, что торговая сделка может быть подписана с Австралией в течение нескольких месяцев.

Министр международной торговли Великобритании Лиз Трасс предположила, что австралийцам может быть предоставлено право свободно жить и работать в Великобритании в рамках соглашения о торговле после Брексита, информирует enovosty.com/news.

«Мы хотим иметь всеобъемлющее торговое соглашение, которое отражает наши глубокие, постоянные отношения, дружбу между нашими двумя странами, и тот факт, что австралийцы хотят приехать и жить и работать в Британии, а британцы хотят жить и работать в Австралии». Об этом сообщила Лиз Трасс на пресс-конференции с министром торговли Австралии Саймоном Бирмингемом в Канберре.

На вопрос, разрешит ли сделка свободное перемещение людей из Великобритании, Трасс ответила, что «это, безусловно, то, что мы будем рассматривать в рамках наших переговоров о свободной торговле».

Граждане ЕС в настоящее время имеют право на свободу передвижения в Великобританию. Однако премьер-министр Борис Джонсон настаивал на том, что это право закончится после Brexit.

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Трасс настроена, что торговая сделка может быть подписана с Австралией в течение нескольких месяцев.

«Причина, по которой я решила сделать Австралию одной из первых стран, которые я посетила бы в качестве министра торговли, заключается в том, что это является абсолютным приоритетом для продолжения этой торговой сделки», — сказала Трасс.

Австралийский министр торговли заявил, что страна будет стремиться обеспечить более широкий доступ к секторам сельского хозяйства и услуг Великобритании в рамках любой сделки.

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«Мы также, как справедливо определила госпожа Трасс, считаем это всеобъемлющим и амбициозным соглашением», — сказал он.

«Мы видим огромные возможности в сфере услуг для расширения сотрудничества в Великобритании».