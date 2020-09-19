«Пошел вон — ты и твой ОМОН»: в Минске прошла акция протеста против Лукашенко (ФОТО)
В столице Беларуси силовики жестко разогнали акцию протеста "Блестящий марш", участниками которой были женщины.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Белорусские девушки и женщины несли в руках плакаты: «Лукашенко в автозак», «Пошел вон — ты и твой ОМОН», «У нашей борьбы женское лицо», «Верни Машу — посади Сашу», «Просто уйти не получится — трибунал»
Силовики массово задерживали участников женского марша, по словам очевидцев все автозаки были переполнены и уезжали из центра Минска в РОВД под крики «Позор!»
В какой-то момент после задержаний внимание части людей привлекли две девушки, отходящие от автозаков. Шутят, что им не хватило места в машине, поэтому они остались на свободе.
— А я так хотела посмотреть, как выглядит автозак изнутри, — прячет слезы за улыбкой одна из них. Девушку зовут Анна. На женские марши, говорит, ходит с их начала.
— Я голосовала за перемены и свободу. Перемены и свободу у нас украли, парней избили, девушек тоже, — объясняет она, почему сегодня здесь. — Угрожают всем — учителям, медикам. Как можно сидеть дома в такое время?
Девушка говорит, что, несмотря на задержания, она не боится. Если, шутит, ночью ее не задержат, она снова пойдет на марш, пишет tut.by