«Пошел вон — ты и твой ОМОН»: в Минске прошла акция протеста против Лукашенко (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » "Пошел вон - ты и твой ОМОН": в Минске прошла акция протеста против Лукашенко (ФОТО) "Пошел вон - ты и твой ОМОН": в Минске прошла акция протеста против Лукашенко (ФОТО)

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В столице Беларуси силовики жестко разогнали акцию протеста "Блестящий марш", участниками которой были женщины.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Белорусские девушки и женщины несли в руках плакаты: «Лукашенко в автозак», «Пошел вон — ты и твой ОМОН», «У нашей борьбы женское лицо», «Верни Машу — посади Сашу», «Просто уйти не получится — трибунал»

Силовики массово задерживали участников женского марша, по словам очевидцев все автозаки были переполнены и уезжали из центра Минска в РОВД под крики «Позор!»

В какой-то момент после задержаний внимание части людей привлекли две девушки, отходящие от автозаков. Шутят, что им не хватило места в машине, поэтому они остались на свободе.

— А я так хотела посмотреть, как выглядит автозак изнутри, — прячет слезы за улыбкой одна из них. Девушку зовут Анна. На женские марши, говорит, ходит с их начала.

— Я голосовала за перемены и свободу. Перемены и свободу у нас украли, парней избили, девушек тоже, — объясняет она, почему сегодня здесь. — Угрожают всем — учителям, медикам. Как можно сидеть дома в такое время?

Девушка говорит, что, несмотря на задержания, она не боится. Если, шутит, ночью ее не задержат, она снова пойдет на марш, пишет tut.by