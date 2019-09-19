Британская оборонная компания представила новую конфигурацию десантных кораблей-амфибий

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Британская оборонная компания BAE Systems представила новую конфигурацию десантных кораблей-амфибий

Британская оборонная компания BAE Systems представила новую конфигурацию десантных кораблей-амфибий под названием «Anti-Tank Non-Line-of-Sight». Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

BAE Systems продемонстрировала образец противотанкового ракетоносца на выставке Modern Day Marine Expo (США). Образец оснащен дистанционно управляемыми модулями вооружения, пусковой установкой с дистанционным управлением NLOS, противотанковой ракетой Javelin, управляемой ракетой, которая оснащена электрооптическими датчиками, высокоточными боеприпасами и интеллектуальными датчиками. Все системы вооружения базируются на модульной платформе ACV, разработанной для выполнения миссии по транспортировке морских пехотинцев с корабля на берег.

Кроме того, машина получил специальную модульную платформу для беспилотных летательных аппаратов и наземного всепогодного разведывательного робота Vision 60. По данным Defense Daily, BAE Systems сообщила о поиске поставщиков дистанционно-управляемого оружейного комплекса башенного типа для оснащения ACV с целью заключения контракта.

Программа ACV была инициирована Корпусом морской пехоты США в 2011 году, чтобы заменить парк старых десантных кораблей-амфибий (AAV), находящихся на вооружении с 1972 году. Корабли-амфибии AAV находятся в эксплуатации уже более 40 лет, а многие его компоненты и детали устарели и больше не производятся. Из-за этого транспортные средства становятся все более дорогостоящими и сложными в обслуживании.

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