В Швейцарии выпал «шоколадный снег», — Fox News
В Швейцарии из-за неполадок на заводе, производящем шоколад, выпал "шоколадный снег"
В Швейцарии в городе Ольтен компания Lindt&Spruengli, производящая шоколад, сообщила о незначительном дефекте охлаждающей вентиляции, что привело к попаданию шоколадного порошка в воздух и дальнейшему разлету его по местным населенным пунктам. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.
На странице в Twitter появилась фотография автомобиля, покрытого тонким слоем шоколадной пудры.
Kakao-Regen im Oltner Industriequartier: Lüftungsanlage ist schuld daran https://t.co/O9Iorni5Iz pic.twitter.com/3LWZCsHeE0
— Olten (@olten) August 15, 2020
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«Шоколадный снег … неужели такое бывает?», — написал один пользователь. «Моя мечта сбылась», — написал другой.
Es schneit Schokolade!!!
Chocolate snow falls on Swiss town after Lindt factory suffers ventilator malfunction https://t.co/84aDFgJYPD
— Littlewisehen (@littlewisehen) August 18, 2020
Представители компании «Lindt & Spruengli» обратились к местным жителям с извинениями и предложением оплатить уборку «шоколадного снега». Но никто предложение компании не принял.