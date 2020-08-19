В Швейцарии выпал «шоколадный снег», — Fox News

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В Швейцарии из-за неполадок на заводе, производящем шоколад, выпал "шоколадный снег"

В Швейцарии в городе Ольтен компания Lindt&Spruengli, производящая шоколад, сообщила о незначительном дефекте охлаждающей вентиляции, что привело к попаданию шоколадного порошка в воздух и дальнейшему разлету его по местным населенным пунктам. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

На странице в Twitter появилась фотография автомобиля, покрытого тонким слоем шоколадной пудры.

«Шоколадный снег … неужели такое бывает?», — написал один пользователь. «Моя мечта сбылась», — написал другой.

Es schneit Schokolade!!! Chocolate snow falls on Swiss town after Lindt factory suffers ventilator malfunction https://t.co/84aDFgJYPD — Littlewisehen (@littlewisehen) August 18, 2020

Представители компании «Lindt & Spruengli» обратились к местным жителям с извинениями и предложением оплатить уборку «шоколадного снега». Но никто предложение компании не принял.