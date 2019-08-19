«В России наблюдается тенденция к несчастным случаям»: Бывший аналитик ЦРУ рассказал об авариях на военных базах

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В последние недели десятки людей были убиты или ранены в российских военных авариях из-за пожаров и взрывов

В то время как каждая страна иногда сталкивается с несчастными случаями на военных базах, у российских вооруженных сил аварии превращаются в тенденцию. , информирует enovosty.com/news.

Эдмондс, бывший аналитик ЦРУ, объяснил, что российские военные часто идут на риск и используют сильно устаревшую инфраструктуру, которая просто не может выполнять свои функции. Это создает обстановку, в которой несчастные случаи более вероятны.

За последние недели десятки людей были убиты или ранены на различных российских военных объектах, включая смертельный пожар на сверхсекретной подводной лодке, взрыв боеприпасов на военной базе и взрыв ракетного двигателя на военном полигоне.

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Пламя и дым поднимаются от взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае. РЕЙТЕР / Дмитрий Дуб

Четырнадцать русских моряков погибли 1 июля, когда вспыхнул пожар на подводной лодке, предположительно “Лошарик”, глубоководном судне, которое, как полагают, было построено для сбора разведывательных данных, а также для уничтожения или отключения подводных кабелей.

В 2008 году на атомной подводной лодке «Нерпа» погибли 20 российских моряков и гражданских лиц, а в 2000 году 118 моряков погибли при аварии на атомной подлодке “Курск”

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Это всего лишь несколько смертельных подводных происшествий за последние годы.

«Стареющий российский военно-морской флот столкнулся с гораздо большим числом аварий, чем любой другой «крупный» флот», — сказал INSIDER бывший офицер военно-морской разведки А. Д. Бейкер.

Интересная история и единственного российского авианосца — “Адмирала Кузнецова”. По оценке «National Interest», авианосец возглавил пятерку худших авианосцев в истории с указаниями на устаревшее оборудование, низкое качество строительства, неисправные паровые турбины, «дрянные» котлы, плохое обслуживание и необходимость капитального ремонта корабля или замены его на другой. В 2016 году, “Адмирал Кузнецова” принял участие в своей первой боевой операции в Сирии. В том походе авианосец потерял два самолета — МиГ-29К и Су-33. Прошлой осенью тяжелый кран пробил большую дыру в корпусе судна и единственный сухой док, пригодный для проведения необходимого ремонта и технического обслуживания на корабле такого размера.

Единственный в России авианосец, «Адмирал Кузнецов» в сухом доке. Рейтер

Аварии не ограничиваются российским флотом. Склад боеприпасов, где размещались десятки тысяч артиллерийских снарядов на военной базе в Сибири, взорвался на позапрошлой неделе, убив одного и ранив более десятка человек. Затем, на прошлой неделе произошел взрыв ракетного двигателя на военном полигоне на севере России.

«Россия действительно использует устаревшую инфраструктуру, чтобы не отставать от США», — сказал Эдмондс в интервью INSIDER. «Они заставляют своих военных идти на огромные риски, учитывая возраст оборудования и инфраструктуры».