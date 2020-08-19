В Беларуси возобновляются задержания протестующих, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » В Беларуси возобновляются задержания протестующих, - Associated Press В Беларуси возобновляются задержания протестующих, - Associated Press

Закрыть Отправить

Власти Беларуси возобновили задержания протестующих

В среду, 19 августа, власти Беларуси возобновили задержания протестующих, которые продолжают выходить на улицы, требуя отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Несколько десятков человек были задержаны перед Минским тракторным заводом», — сообщил Associated Press лидер заводского забастовочного комитета Сергей Дылевский. Новые задержания происходят после нескольких дней мирных протестов.

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать «фальсифицированные выборы». «Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — сказала Тихановская в видеообращении.

Читайте: В Беларуси ОМОН разогнал рабочих завода (ВИДЕО)

В понедельник Тихановская заявила, что инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. «С целью способствовать мирной передачи власти я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти с помощью диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей», — заявила Тихановская в последнем видеообращении.

Лукашенко неоднократно отклонял требования уйти в отставку и возмущался идеей переговоров с оппозицией, называя координационный совет «попыткой захвата власти» в стране. «Если кто-то думает, что власть наклонилась и пошатнулась, вы ошибаетесь», — сказал Лукашенко.