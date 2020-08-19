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В Беларуси возобновляются задержания протестующих, — Associated Press

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Власти Беларуси возобновили задержания протестующих

В среду, 19 августа, власти Беларуси возобновили задержания протестующих, которые продолжают выходить на улицы, требуя отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Несколько десятков человек были задержаны перед Минским тракторным заводом», — сообщил Associated Press лидер заводского забастовочного комитета Сергей Дылевский. Новые задержания происходят после нескольких дней мирных протестов.

В Беларуси возобновляются задержания протестующих, — Associated Press

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать «фальсифицированные выборы». «Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — сказала Тихановская в видеообращении.

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В Беларуси возобновляются задержания протестующих, — Associated Press

В понедельник Тихановская заявила, что инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. «С целью способствовать мирной передачи власти я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти с помощью диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей», — заявила Тихановская в последнем видеообращении.

Лукашенко неоднократно отклонял требования уйти в отставку и возмущался идеей переговоров с оппозицией, называя координационный совет «попыткой захвата власти» в стране. «Если кто-то думает, что власть наклонилась и пошатнулась, вы ошибаетесь», — сказал Лукашенко.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 411

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