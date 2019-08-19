Deutsche Welle: Российского оппозиционера Илью Яшина вновь задержали после третьего подряд ареста

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Российского оппозиционера Илью Яшина вновь задержали после третьего подряд ареста за призывы к участию в несогласованных акциях 18-19 июля

Известный российский оппозиционный политик Илья Яшин был задержан полицией в воскресенье сразу после отбывания третьего срока за призывы к участию в несогласованных акциях протеста, — сообщает Дарко Янжевич в издании Deutsche Welle, информирует enovosty.com/news.

36-летний активист первый раз был помещен в тюрьму на 10 дней перед несанкционированной акцией протеста в Москве 27 июля, в результате которой было арестовано более 1400 человек.

После окончания этого срока он был повторно задержан по аналогичному обвинению, и отбыл еще 10 дней в тюрьме.

Последний раз он был арестован после выхода из спецприемника за призывы к участию в несогласованных акциях 18-19 июля