Deutsche Welle: Российского оппозиционера Илью Яшина вновь задержали после третьего подряд ареста
Российского оппозиционера Илью Яшина вновь задержали после третьего подряд ареста за призывы к участию в несогласованных акциях 18-19 июля
Известный российский оппозиционный политик Илья Яшин был задержан полицией в воскресенье сразу после отбывания третьего срока за призывы к участию в несогласованных акциях протеста, — сообщает Дарко Янжевич в издании Deutsche Welle, информирует enovosty.com/news.
36-летний активист первый раз был помещен в тюрьму на 10 дней перед несанкционированной акцией протеста в Москве 27 июля, в результате которой было арестовано более 1400 человек.
Илья Яшин вышел на свободу после третьего подряд ареста. И его снова задержали.
За призывы к участию в неких «несогласованных акциях 18-19 августа» https://t.co/D3KZPEqzuM pic.twitter.com/pv5A6nHlmr
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— TJ (@tjournal) 18 августа 2019 г.
После окончания этого срока он был повторно задержан по аналогичному обвинению, и отбыл еще 10 дней в тюрьме.
Последний раз он был арестован после выхода из спецприемника за призывы к участию в несогласованных акциях 18-19 июля