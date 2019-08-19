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Прокремлевская пропаганда пытается убедить белорусов, что их язык искусственный, а история фальшивая

Главная » Последние новости » Новости мира » Прокремлевская пропаганда пытается убедить белорусов, что их язык искусственный, а история фальшивая
 
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Прокремлевская пропаганда пытается убедить белорусский народ в том, что его язык искусственный, его история фальшивая, а у страны есть будущее только в составе союзного государства с Россией

Прокремлевская дезинформация по общественному телевидению все больше оказывает влияние на мнение белорусов и старается подорвать их веру в суверенитет страны, язык и культуру, — сообщает Андрей Елисеев в издании UE v Disinfo, информирует enovosty.com/news.

«Более 40 комбайнов собрали рекордный урожай общей массой в 1 тыс.т зерна», — говорится в публикации новостного сайта в Гродненской области. Но помимо впечатляющих достижений гродненских комбайнеров, на сайте есть сообщения о том, что западные посольства навязывают однополые браки, чтобы разделить белорусское общество.

В том же духе региональное интернет-издание в Могилёвской области с радостью информирует своих 170 000 ежемесячных посетителей о летнем фестивале для семей. Но читая публикации далее встречаешь тревожную новость, согласно которой ОБСЕ хочет наполнить белорусский интернет информацией о террористах и анархистах

Прокремлевская пропаганда пытается убедить белорусов, что их язык искусственный, а история фальшивая

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Это следы прокремлевской дезинформационной сети в Беларуси, которая, по мнению исследователей центра Евразийских государств в переходный период (EAST Center), быстро растет. Сегодня прокремлевские дезинформационные веб-сайты в Беларуси используют интернет-площадки региональных правительств и независимых веб-сайтов для пропагандистских целей. Веб-сайты часто используют ненавистнические высказывания против независимых журналистов и тех, кто не считает белорусский народ «единым» с русским народом. Шовинистическое, псевдонаучное содержание, исторический ревизионизм и теории заговора часто публикуются дезинформационными агентствами.

Прокремлевская пропаганда пытается убедить белорусский народ в том, что его язык искусственный, его история фальшивая, а у страны есть будущее только в составе союзного государства с Россией


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1452

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