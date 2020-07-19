В Сети появилось видео встречи туристов с медведем в Мексике

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

19.07.2020 г.
14:36Наследному принцу передали полномочия эмира Кувейта
14:18К Рождеству ситуация с COVID-19 в Великобритании нормализуется, - премьер-министр Джонсон
13:32Откуда взялся коронавирус: Госдеп рассекретил депеши об Уханьском институте вирусологии
12:35В Сети появилось видео встречи туристов с медведем в Мексике
09:20Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи
08:05Армения и Азербайджан начали войну беспилотников
07:31Война в Ливии: Хафтар приготовился к битве за ключевой город
Все новости мира

Аналитика

17.07.2020

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились

Год в турборежиме: как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Законотворческая деятельность парламентариев с начала года немного замедлилась ввиду эпидемии коронавируса, однако последняя рабочая неделя выдалась ...
13.07.2020

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. На днях, Еврокомиссия одобрила сразу две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». ...
10.07.2020

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Ждет ли экономический коллапс Украину уже этой осенью, может ли роспуск парламента спасти падающий рейтинг Зеленского, чем вызвана медийная активность ...

Последние новости

19.07.2020 г.
14:36 Наследному принцу передали полномочия эмира Кувейта
14:18 К Рождеству ситуация с COVID-19 в Великобритании нормализуется, - премьер-министр Джонсон
13:32 Откуда взялся коронавирус: Госдеп рассекретил депеши об Уханьском институте вирусологии
13:14 Главный санврач напомнил правила безопасности, чтобы отдых на пляже не закончился в инфекционном стационаре
12:42 Нидерланды расследуют, почему перед катастрофой MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной
12:35 В Сети появилось видео встречи туристов с медведем в Мексике
12:30 Коронавирус в Украине: 731 новый зараженный и 8 умерших за сутки
12:09 Первый турецкий электромобиль появится на рынке к концу 2022 года
11:54 Пекин знал об опасности нового вируса и особенностях заболевания COVID-19, - ученый-вирусолог
11:40 Врач-диетолог рассказал, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
11:22 Кадыров потребовал извинений от Зеленского и пригрозил личной местью
09:20 Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи
08:05 Армения и Азербайджан начали войну беспилотников
07:57 Белка, выпросившая бутылку воды у прохожего, рассмешила соцсети
07:35 Британские ученые выделили шесть форм коронавируса
07:31 Война в Ливии: Хафтар приготовился к битве за ключевой город
06:20 В мире за сутки зафиксировано более 259 тыс. случаев заражения коронавирусом
01:12 Израиль охватили массовые протесты
18.07.2020 г.
23:31 Одну из самых красивых актрис Болливуда госпитализировали после выявления COVID-19
23:15 В Сети появились смешные фотожабы на фразу Зеленского: "Та сторона"
23:10 В Хабаровске силовики готовят провокации для снижения протестных настроений
22:29 Расшифровка данных с черных ящиков сбитого над Тегераном самолета МАУ начнется 20 июля
21:58 Ученые оценили возможность заражения COVID-19 от комаров
20:53 «Счет идет на секунды»: Как спастись из тонущего автомобиля - советы эксперта
20:25 Военные действия на границе Армении и Азербайджана: добровольцами на фронт готовы пойти 23 тысячи азербайджанцев
17:52 "Плюнуть на вас и растереть": Российская пропагандистка обрушилась с критикой в адрес властей Армении
17:13 Испанские медики выявили самый ранний симптом COVID-19
17:05 Невероятное фото: Аист и комета C/2020 F3 Neowise
16:59 Доходы россиян снизились до рекордного уровня за последние 20 лет
15:46 В Австралии акула выхватила 10-летнего мальчика из лодки и утащила в воду
15:16 Количество заболевших COVID-19 в Украине приближается к 60 тысячам
15:03 Борьба за выживание на рынке авиаперевозчиков: British Airways полностью откажется от "короля небес" - Boeing 747
14:45 Вторая волна коронавируса: что будет с ценами на нефть
13:14 Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
12:41 "Майдан" в России: десятки тысяч человек вновь вышли на акцию протеста в Хабаровске (ВИДЕО)
12:40 Экономический рост Поднебесной: Китай вышел в плюс
12:36 Как защитить себя перед второй волной COVID-19: рекомендации израильских медиков
12:04 За прошлый год в Украине задержано больше ста тысяч человек за пьяное вождение
11:49 Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века (ВИДЕО)
17.07.2020 г.
23:55 В Украине будут брать деньги за вылет из страны: Слуги народа ввели новый налог для украинцев (ВИДЕО)
23:00 В море на Херсонщине дельфин устроил настоящее шоу для отдыхающих (ВИДЕО)
20:59 В Италии восстановят знаменитую античную статую
20:49 Авианосцы США направляются в Южно-Китайское море
20:27 В Хабаровске российские власти готовят провокации для снижения протестных настроений, - Злой Одессит
20:16 Контрразведка СБУ пресекла незаконную легализацию иностранцев на территории Украины
19:59 Киберполиция блокировала деятельность онлайн-мошеников
19:39 Африка распадается из-за появления нового океана, - NBC News
19:20 В Украине станет проще подтвердить водительский стаж
19:02 Сербия и Косово возобновляют переговоры после длительного перерыва, - Associated Press
18:44 Часть прибывших из РФ на оккупированный Донбасс наемников изолировали из-за заболевания COVID-19, - разведка
18:19 В Украине подешевели свинина, молоко и пиво
18:10 НАБУ предъявило подозрение главе Окружного админсуда Павлу Вовку, - Бутусов
17:58 Под Киевом разбился самолет: что известно
17:38 В Украине изменили правила выдачи водительских прав
17:20 Беларусь купила у США крупную партию нефти
16:56 В Иране продолжаются загадочные инциденты: на верфи загорелись лодки, - Fox News
16:40 На должность мэра Киева претендует экс-мэр контрабандного центра Западной Украины
16:25 Страны «Большой двадцатки» пообещали потратить на поддержку экономики 11 трлн долларов
16:20 В Лондоне произошли стычки между армянами и азербайджанцами (ВИДЕО)
15:43 В Украине уменьшили количество районов
Все новости »

В Сети появилось видео встречи туристов с медведем в Мексике

Главная » Последние новости » Новости мира » В Сети появилось видео встречи туристов с медведем в Мексике
 
Печать Отправить на почту

 

 

В соцсети Facebook появилось видео встречи девушек-туристов с медведем на горе Серро-де-Чипинк в Мексике.

Видео выложил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов, информирует enovosty.com/news.

На кадрах видно как девушки мужественно перенесли неожиданную встречу, приняв правильное решение не убегать от опасного хищника и замереть на месте.

🇲🇽 Встреча с медведем на горе Серро-де-Чипинк в Мексике

Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 18 juillet 2020

В комментариях к видео пользователи заметили, что медведь чипирован защитниками животных, на левом ухе у него чип, но все равно такие встречи с любым медведем очень опасны.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
ТЕГИ:
Посещений: 733

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Все статьи




Читайте также

Обострение борьбы между США и Китаем: американские компании могут покинуть китайский рынок, - Иноземцев
 Число новых случаев COVID-19 во всем мире неуклонно растет, - Associated Press
ОПЕК+ не будет терпеть неисполнения сделки - принц Саудовской Аравии
 Протесты в Мексике: мексиканские полицейские убили человека за отсутствие маски
В Мексике жителям города запретили умирать из-за COVID-19
 В Мексике археологи раскопали столицу индейцев майя
Отчаявшиеся жители героинового центра Мексики обучают детей владению оружием
 В Мексике жители региона оказались "в осаде" у банд наркокартелей

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Моряк из Аргентины в одиночку пересек Атлантику, чтобы отпраздновать 90-летие отца (5755)

Кейт Миддлтон на очередном мероприятии похвасталась новым цветом волос (ФОТО) (5024)

"Плюнуть на вас и растереть": Российская пропагандистка обрушилась с критикой в адрес властей Армении (3943)

Трубы на дне Балтийского моря — памятник глупости тем, кто принимал решение о "Северном потоке-2", - Крутихин (3792)

Протесты в России: Кричалка “Путин-вор” стала лозунгом россиян (ВИДЕО) (3543)

ЕС готов ввести санкции против Польши. В чем суть? (3437)

Кадры экологического бедствия в России: в сети появилось фото кислотных рек на Урале (3382)

В Сирии подорвали колонну с российскими военными (3168)

Илья Пономарев рассказал, когда уйдет Путин (3007)

Хабаровский пат: У Кремля есть только два выбора, - "Злой одессит" (2827)

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Скиф»
Самолет штурмовик A-10 (А/С) Thunderbolt II (США)
Самолет истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon (США)
Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Маркевич
Мирон
Гройсман
Владимир
Думчев

Сергей
Гриневич
Лилия
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко (16515)

Стало известно, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр (14450)

Смертельное ДТП в Киеве. Появились детали о виновнике трагедии (ВИДЕО) (6941)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

 