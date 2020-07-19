В Сети появилось видео встречи туристов с медведем в Мексике

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В соцсети Facebook появилось видео встречи девушек-туристов с медведем на горе Серро-де-Чипинк в Мексике.

Видео выложил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов, информирует enovosty.com/news.

На кадрах видно как девушки мужественно перенесли неожиданную встречу, приняв правильное решение не убегать от опасного хищника и замереть на месте.

🇲🇽 Встреча с медведем на горе Серро-де-Чипинк в Мексике Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 18 juillet 2020

В комментариях к видео пользователи заметили, что медведь чипирован защитниками животных, на левом ухе у него чип, но все равно такие встречи с любым медведем очень опасны.