В Сети появилось видео встречи туристов с медведем в Мексике
В соцсети Facebook появилось видео встречи девушек-туристов с медведем на горе Серро-де-Чипинк в Мексике.
Видео выложил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов, информирует enovosty.com/news.
На кадрах видно как девушки мужественно перенесли неожиданную встречу, приняв правильное решение не убегать от опасного хищника и замереть на месте.
🇲🇽 Встреча с медведем на горе Серро-де-Чипинк в Мексике
Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 18 juillet 2020
В комментариях к видео пользователи заметили, что медведь чипирован защитниками животных, на левом ухе у него чип, но все равно такие встречи с любым медведем очень опасны.