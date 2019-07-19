Associated Press: В Афганистане возле Кабульского университета взорвалась мощная бомба

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В Афганистане возле Кабульского университета взорвалась мощная бомба. Восемь человек погибли и 33 человека получили тяжелые ранения. На данный момент, ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

В Афганистане мощная бомба взорвалась у ворот Кабульского университета, в результате чего погибли, по предварительной информации, восемь человек и 33 человека получили тяжелые ранения, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

После первоначальных сообщений о шести погибших, представитель Министерства здравоохранения Вахидулл Майар сообщил, что еще два человека умерли от тяжелых ранений и 33 человека находятся в тяжелом состоянии. В здании университета находится несколько общежитий, где многие студенты остаются на лето, посещая занятия и работая над исследовательскими проектами.

Профессор экономики Масуд сообщил, что несмотря на выходной день, несколько юристов сдавали экзамены. На данный момент неизвестно, являлись ли юристы мишенью террористов. Необходимо отметить, что ранее два профессора Кабульского университета были арестованы за связи с Исламским государством Афганистана.

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Представитель разведки Министерства обороны США сообщил Associated Press, что афганский филиал ИГИЛ активизировал свои действия по набору студентов из кабульских университетов. Особенно ИГИЛ интересуют студенты, разбирающиеся в сфере информационных технологий.

На данный момент, ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.