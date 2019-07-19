РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Кондитерские шедевры от итальянского кондитера

Все фото »

Новости мира

19.07.2019 г.
19:22The Washington Times: Китайская экономика находится на грани масштабной рецессии
18:56В Китае на газоперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
18:34В России рассказали, что Путин задумал против Украины
18:12Reuters: Великобритания и Швеция договорились о сотрудничестве в сфере создания истребителя Tempest
17:46Стали известны подробности ужасающего поджога анимационной студии в Японии
16:56Нефть стремительно дорожает из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке
16:42Жизнь россиян ухудшается: В РФ более четверти граждан признали себя нищими
Все новости мира

Аналитика

18.07.2019

Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе

Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе
Зеленский дал гражданство иностранцам, которые воевали на Донбассе, СБУ пресекла операцию российских спецслужб по вмешательству в выборы в Украине, а ...
18.07.2019

Тарас Чорновил: Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства

Тарас Чорновил: Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства
Уже в это воскресенье в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду (ВР), на которых настаивал президент Владимир Зеленский в день своей инаугурации ...
17.07.2019

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Между Украиной и Грузией состоялся телемост, российский суд продлил арест украинским морякам, Тереза Мэй в прощальной речи набросилась с обвинениями ...

Последние новости

19.07.2019 г.
19:30 Уже через 2 года на Луну приземлится космический корабль - Маск
19:22 The Washington Times: Китайская экономика находится на грани масштабной рецессии
19:15 Ученые создали устройство, способное генерировать энергию из колена человека
18:56 В Китае на газоперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
18:43 Террористы "Л/ДНР" разочаровались в "русском мире" и отказываются получать российское гражданство
18:34 В России рассказали, что Путин задумал против Украины
18:12 Reuters: Великобритания и Швеция договорились о сотрудничестве в сфере создания истребителя Tempest
17:58 Евросоюз призывает Россию прекратить поставки средств радиоборьбы на Донбасс
17:46 Стали известны подробности ужасающего поджога анимационной студии в Японии
17:28 Командование российских оккупационных войск заставляет своих наемников оформлять паспорта РФ, - разведка
17:18 СБУ разоблачила масштабный механизм присвоения коммунального имущества в интересах боевиков
16:56 Нефть стремительно дорожает из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке
16:42 Жизнь россиян ухудшается: В РФ более четверти граждан признали себя нищими
16:21 Владимир Зеленский побывал в Харьковской области и остался недоволен местным кандидатом от “Слуги народа”
16:12 Неутешительные данные: Госстат сообщил о значительном превышении смертности над рождаемостью
15:54 Маркарова сообщила о важности разблокирования процесса "большой приватизации"
15:38 Стало известно о новой провокации террористов на Донбассе
15:28 Сергей Литвиненко: ровенский алкогольный барон баллотируется от Слуги Народа по 156 округу - СМИ
15:22 The Economist: Брюс Ли вдохновляет демонстрантов в Гонконге
15:08 Стало известно, какие продукты необходимо употреблять для хорошего настроения
14:52 Роль Венгрии в сценарии дестабилизации Украины, - Злой Одессит
14:42 В Конгрессе США изгнали "духов раздора" (ВИДЕО)
13:35 Медики: чем полезен клюквенный сок
13:35 Меркель сделала откровенное заявление о своем здоровье
13:23 Зеленский рассказал, на кого готов обменять Вышинского
12:45 В Антарктиде найдена пропавшая ранее секретная военная база
12:41 Внезапное возвращение "Вконтакте" и "Русской весны". В чем суть?
12:05 Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
11:59 Зарплату учителям могут повысить за счет других бюджетников
11:18 Наказание за буллинг: Украинского школьника оштрафовали на 100 тысяч гривен
11:17 Назвали стоимость летней продуктовой корзины
11:02 Кремль провоцирует протесты
10:52 В Украине открыли доступ к Вконтакте
10:50 Цены на ячмень в Украине сильно изменятся
10:45 Дмитрий Быков спрогнозировал, как уйдет Путин
10:17 У Трампа приняли закон о двукратном повышении минимальной зарплаты
10:07 Цель Кремля очевидна: Чем может обернуться "война паспортов" между Путиным и Зеленским, - мнение
09:59 Впечатляющая мощь патрона и простота: В Украине разработали крупнокалиберную винтовку «Тиранозавр»
09:57 Стало известно, о чем договорились Путин и Лукашенко
09:50 В Москве экстренно госпитализирована известная актриса
09:37 "Акт SAILORS": Как США накажет российских ФСБ-шников за украинских моряков. Подробности грядущего удара
09:31 Путинхамон: что готовит Кремль к думским выборам-2021
09:27 “Грязная нефть” может обернуться для России самодельным эмбарго, - "Злой одессит"
09:04 Сколько украинцы будут отдыхать в августе
08:50 Польша проведет мероприятия по случаю начала Второй мировой без Путина
08:45 Боевики получили жесткую ответку от ВСУ за смерть украинского военного
08:43 "Продаж ни у кого нет": В Крыму разозлились на туристов из России
08:41 Трамп готовит санкции против 24 сотрудников ФСБ
08:41 "Потому мы продержались в те тяжелые годы" : Невероятный патриотизм ВСУ привел украинцев в восторг
08:31 В тысячу раз опаснее Чернобыля и Фукусимы: Стало известно страшном месте с повышенной радиацией
08:25 "Рада слаба на голову, а Мураев "стреляет холостыми": Притула выделился сильной речью (ВИДЕО)
08:08 Путин получил удар в спину от поляков
00:07 Бейонсе представила клип на саундтрек к фильму "Король Лев", в котором сняла свою дочь (ВИДЕО)
18.07.2019 г.
23:37 Прототип беспилотного аэротакси представили в Испании (ФОТО)
23:00 Выяснилось, что активированный уголь вреден для здоровья
22:58 Кокаин вместо стирального порошка обнаружили в бразильском супермаркете
22:52 Технологии будущего: Илон Маск представил чип для чтения мыслей
22:30 Ученые обнаружили золотую вершину древней египетской пирамиды
22:00 Авиационное ракетное вооружение прошло испытание на Волыни
21:30 На импорт дизтоплива из России будут введены спецпошлины
Все новости »

The Washington Times: Китайская экономика находится на грани масштабной рецессии

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: Китайская экономика находится на грани масштабной рецессии
 
Печать Отправить на почту

 

 

Американский журналист Л. Тодд Вуд в издании The Washington Times сообщает, что «китайское чудо» достигло своего пика, а китайская экономика находится на грани масштабной рецессии

Известный американский журналист Л. Тодд Вуд в издании The Washington Times сообщает, что китайская экономика находится в настоящей беде, информирует enovosty.com/news.

Отток капитала из КНР вновь увеличивается и за последние несколько месяцев составил 20 миллиардов долларов, достигнув 10-месячного максимума. Китайские вкладчики активно выводят свои активы из страны, в том числе используя криптовалюты. Данная ситуация, по мнению журналиста, похоже на действия руководителей проблемной компании, которые быстро начинают продавать свои акции до того, как все акционеры поймут о негативной ситуации.

Китайское производство резко упало. Недавно компания «Apple» объявила, что переносит значительную часть производства из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии. Dell, HP и Amazon также перемещают производственные мощности за пределы Китая.

Нынешний кризис связан с неправильным распределением капитала в Китае. Кроме того, в Китае назревает демографический кризис из-за старения населения, что является последствием «политики одного ребенка», которую Пекин навязывал своему народу на протяжении десятилетий.

Общеизвестно, что китайская экономика не может вводить новшества. Китайские компании должны украсть новые идеи и технологии. Это является роковым недостатком командно-административной коммунистической системы. В дополнение к повышению тарифов, Белый дом активно препятствует краже интеллектуальной собственности, что не сулит ничего хорошего для роста ВВП Китая в последующие годы.

«Китайское чудо» достигло своего пика. Все это заняло несколько месяцев жесткого руководства американского президента, который заботится о людях своей страны, а не куплен и оплачен глобалистскими элитами.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 232

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламента
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламентаВыборам быть: Верховный суд изменил важное решение"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"
Все Выборы

Аналитика

Старт нового энергорынка в Украине: вызовы и возможности
Итоги дня: Ответка Зеленского Путину, российское вмешательство в выборы и полная тишина на Донбассе
Тарас Чорновил: Закончилась эпоха жадности, пришла эпоха жлобства
Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского
Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ
Не продавайте землю нашу, мать вашу! Земельный вопрос испортит будущую Раду (Часть третья)
Итоги дня: Троллинг Супрун, итальянский Сенцов и главная санкция против России
Где заправить автомобиль: Вытеснят ли легальные заправки нелегалов?
Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ
Все статьи


Загрузка...

Армия

Радиолокационная станция 36Д6-М
Бронетранспортер International MaxxPro (США)
Боевой модуль «Сармат»
Боевая разведывательная машина Type 87 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Сергей
ТАРУТА
Олег
БЛОХИН
Алексей
РЕЗНИКОВ
Виталий
КОВАЛЬЧУК
Все персоны    >>

Публикации

Мандат как спасение, или почему идет в Раду депутат Пашинский

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 