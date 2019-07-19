The Washington Times: Китайская экономика находится на грани масштабной рецессии

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Американский журналист Л. Тодд Вуд в издании The Washington Times сообщает, что «китайское чудо» достигло своего пика, а китайская экономика находится на грани масштабной рецессии

Известный американский журналист Л. Тодд Вуд в издании The Washington Times сообщает, что китайская экономика находится в настоящей беде, информирует enovosty.com/news.

Отток капитала из КНР вновь увеличивается и за последние несколько месяцев составил 20 миллиардов долларов, достигнув 10-месячного максимума. Китайские вкладчики активно выводят свои активы из страны, в том числе используя криптовалюты. Данная ситуация, по мнению журналиста, похоже на действия руководителей проблемной компании, которые быстро начинают продавать свои акции до того, как все акционеры поймут о негативной ситуации.

Китайское производство резко упало. Недавно компания «Apple» объявила, что переносит значительную часть производства из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии. Dell, HP и Amazon также перемещают производственные мощности за пределы Китая.

Нынешний кризис связан с неправильным распределением капитала в Китае. Кроме того, в Китае назревает демографический кризис из-за старения населения, что является последствием «политики одного ребенка», которую Пекин навязывал своему народу на протяжении десятилетий.

Общеизвестно, что китайская экономика не может вводить новшества. Китайские компании должны украсть новые идеи и технологии. Это является роковым недостатком командно-административной коммунистической системы. В дополнение к повышению тарифов, Белый дом активно препятствует краже интеллектуальной собственности, что не сулит ничего хорошего для роста ВВП Китая в последующие годы.

«Китайское чудо» достигло своего пика. Все это заняло несколько месяцев жесткого руководства американского президента, который заботится о людях своей страны, а не куплен и оплачен глобалистскими элитами.