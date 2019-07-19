Стали известны подробности ужасающего поджога анимационной студии в Японии

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Мужчина, подозреваемый в поджоге японской анимационной студии Kyoto Animation, совершил поджог с целью мести студии за якобы кражу его романа

Мужчина, подозреваемый в поджоге японской анимационной студии Kyoto Animation и убийстве 33 человек, ранее был осужден за ограбление, а поджог совершил с целью мести студии за якобы кражу его романа, — сообщает Тим Келли в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Общественная телекомпания NHK, которая опознала 41-летнего мужчину, заявила, что он отбывал срок в тюрьме за ограбление мини-маркета, а после освобождения жил в учреждениях для бывших осужденных. По словам NHK, он также получал лечение от психических заболеваний. «Я сделал это, потому что студия украла мой роман», — сказал подозреваемый Синдзи Аоба полиции. Полиция отказалась от комментариев. На данный момент Аоба находится под наркозом из-за ожогов.

«Я думаю, многим из погибших было чуть более двадцати лет», — сказал 71-летний Козо Цудзи. «Мне просто очень, очень жаль, что эти люди, которые намного моложе меня, умерли так преждевременно», — сказал он. По словам экспертов, огонь распространился по всему зданию так быстро потому, что он сразу охватил винтовую лестницу, а огнетушителей не было. Девятнадцать из 33 погибших были найдены на лестнице, ведущей на крышу. Тела были плотно прижаты друг к другу.

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Пожарные, прибывшие сразу после начала пожара, обнаружили, что дверь на крышу закрыта. Однако ее можно было открыть снаружи. Жертвы, возможно, бросились вверх по лестнице, чтобы выйти на крышу, и не смогли открыть дверь. Огонь смогли потушить только на следующий день.