Reuters: Великобритания и Швеция договорились о сотрудничестве в сфере создания истребителя Tempest

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Великобритания и Швеция договорились о сотрудничестве в сфере создания истребителя 6-го поколения Tempest

Великобритания и Швеция договорились о сотрудничестве в сфере создания истребителя Tempest и призывают другие страны присоединиться к программе, — сообщает Тим Хепкер в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В прошлом году Великобритания обнародовала свои планы по созданию истребителя 6-го поколения Tempest, призывая к сотрудничеству в сфере обороны другие европейские страны.

Истребитель Tempest, который должен заменить Eurofighter Typhoon, будет разрабатываться и производиться крупнейшей британской оборонной компанией BAE Systems, британским производителем двигателей Rolls-Royce, британским подразделением итальянской оборонной фирмы Leonardo и европейским производителем ракет MBDA.

Шведская компания, производящая истребители Saab JAS 39 Gripen, не сразу присоединится к этой промышленной группе. Однако предприятие будет вовлечено в более широкое технологическое исследование, которое будет осуществляться после Brexit.