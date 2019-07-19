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Нефть стремительно дорожает из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке

Главная » Последние новости » Новости мира » Нефть стремительно дорожает из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке
 
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Нефть стремительно дорожает из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть стремительно идут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке из-за сбития ВМС США иранского беспилотника, информирует enovosty.com/news.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2% и достигла 63,17 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 1,65% и достигла 56,21 доллара за баррель

Нефть стремительно дорожает из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ВМС США сбили иранский беспилотник. Международные инвесторы опасаются, что усиление напряженности на Ближнем Востоке может оказать негативное влияние на поставки нефти из данного региона.

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Нефть стремительно дорожает из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке

Руководитель Vanguard Markets Pte Стивен Иннес считает, что сообщение Федрезерва США о снижении ставки для поддержания экономической ситуации и ликвидация ВМС США иранского беспилотника оказывают значительную поддержку нефтяным рынкам. Кроме того, на мировые цены на нефть также оказывает влияние заявление руководителя Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля относительно ухудшения прогноза по темпам роста спроса на нефть из-за замедления мировой экономики.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 196

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